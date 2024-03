Autoridade de Zonas Econômicas Integradas de Dubai alcança crescimento de 64,6% no lucro operacional em 2023

DUBAI, 3 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Zonas Econômicas Integradas de Dubai (DIEZ, na sigla em inglês), anunciou no domingo que o lucro operacional da DIEZ aumentou 64,6% em relação ao ano anterior, ressaltando seu impacto fundamental na economia de Dubai.

Com o valor de mercado de seus ativos líquidos superior a AED 20,8 bilhões (cerca de USD 5,6 bilhões), a DIEZ conseguiu reforçar o crescimento dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização em 49,2%, juntamente com um aumento de 8,1% na receita total. Esses números destacam o papel da DIEZ como um contribuinte importante para a economia de Dubai.

As zonas econômicas supervisionadas pela DIEZ, incluindo a Zona Franca do Aeroporto de Dubai, a Dubai Silicon Oasis e a Dubai CommerCity, tiveram um aumento de 15,3% nas empresas registradas sob sua égide. O número total de funcionários que trabalham nas zonas econômicas da DIEZ teve um aumento acentuado de 30,5%, chegando a 70 mil.

Essas conquistas destacam a contribuição direta da DIEZ para o PIB de Dubai, que ficou em 5,1% de acordo com as últimas estatísticas de 2021. Além disso, as zonas econômicas filiadas à DIEZ tiveram um crescimento substancial em seis setores principais, que representam coletivamente 95% do total de empresas hospedadas. Os setores de comércio atacadista e varejista apresentaram um aumento substancial de 24,4%, enquanto os setores de serviços profissionais, soluções científicas e serviços tiveram um crescimento impressionante de 89,6%. O setor de tecnologia da informação e comunicação teve um aumento de 18,1%, e o setor financeiro e de seguros teve um aumento surpreendente de 106,9%. Além disso, o setor de serviços administrativos e de apoio subiu 93%, e o setor de transporte e armazenamento registrou um aumento de 48,3%.

O xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da DIEZ, disse que desde o seu lançamento pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, a DIEZ implementou estratégias ambiciosas para incentivar o investimento, aumentar o produto interno bruto e reforçar o comércio exterior não petrolífero em Dubai. "Essas estratégias refletem o compromisso da Autoridade em promover o crescimento sustentável de Dubai e contribuir para a Agenda Econômica de Dubai D33, antecipando tendências futuras e se preparando proativamente para elas. A DIEZ continua dedicada a solidificar a posição de Dubai como um destino líder de investimentos globais em vários setores, como demonstram os resultados positivos em 2023", destacou.

E acrescentou que os resultados recordes alcançados em dois anos desde a criação da DIEZ refletem o rápido crescimento econômico de Dubai. E exemplificam seu foco constante em apoiar a economia geral do emirado, criando um ecossistema econômico que atende a setores estratégicos vitais, ao mesmo tempo em que aprimora a qualidade dos serviços prestados à comunidade empresarial. "As conquistas da DIEZ estão alinhadas com a visão da liderança de estabelecer Dubai como um centro de excelência econômica e de investimentos, oferecendo oportunidades promissoras para empresas locais e estrangeiras, além de fortalecer a contribuição do setor privado, um parceiro fundamental na ambiciosa jornada da cidade, de acordo com a estratégia recém-lançada da DIEZ", ressaltou.

O Dr. Mohammed Al Zarooni, presidente-executivo da DIEZ, declarou que os resultados positivos alcançados em 2023 demonstram o compromisso da DIEZ com o avanço da economia de Dubai e o fortalecimento de sua posição competitiva em nível global. "Esses esforços apoiam as aspirações de Dubai de construir uma das melhores economias do mundo, de acordo com a estratégia delineada no Centenário dos EAU em 2071 e a visão Nós, os EAU, 2031", disse.

E acrescentou que as zonas econômicas integradas em Dubai continuam a crescer em importância, oferecendo oportunidades promissoras em vários setores e promovendo o surgimento de novas indústrias baseadas em conhecimento, criatividade e inovação. "Esse ambiente dinâmico permitiu que as zonas econômicas alcançassem esses resultados excepcionais e estabelecessem uma base sólida para futuras contribuições ao crescimento de Dubai. As conquistas da DIEZ estão alinhadas com a visão estratégica de nossa sábia liderança e com as metas da Agenda Econômica de Dubai D33 para dobrar o tamanho da economia de Dubai nos próximos dez anos e estabelecê-la como uma das três principais economias urbanas do mundo", explicou.

E continuou afirmando que o compromisso de oferecer um ambiente ideal para pequenas e médias empresas e novos setores foi claramente demonstrado com o lançamento de um fundo de capital de risco (VC) no valor de AED 500 milhões. "Essa iniciativa representa um avanço significativo em nossos esforços para apoiar empreendedores, investidores e empresas emergentes, que vão desempenhar um papel importante no crescimento da economia de Dubai na próxima década", observou Al Zarooni.

O Fundo é o primeiro programa de investimento lançado sob o nome de Oraseya Capital, o braço de capital de risco da DIEZ especializado em operações de investimento de risco em startups. Ele desempenha um papel fundamental no apoio a startups, começando pelo estágio de pré-semente e se estendendo até o estágio de investimento da Série B. O fundo aborda as lacunas existentes no financiamento corporativo, especialmente durante esses estágios cruciais de desenvolvimento. A iniciativa reflete o compromisso de Dubai em acompanhar o ritmo das principais economias do mundo em investimentos em startups, reconhecendo as possíveis contribuições de empreendimentos empresariais para o crescimento, o avanço e a prosperidade da economia nacional.

Em 2023, a DIEZ finalizou sua nova abordagem estratégica para fortalecer a posição de Dubai como um dos principais destinos de investimentos regionais e globais. Esses esforços culminaram com o xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum aprovando a nova estratégia da Autoridade para 2024-2026, que visa ampliar a contribuição da DIEZ para capacitar as empresas e impulsionar o crescimento econômico.

O foco estratégico da DIEZ é baseado em três pilares: excelência, crescimento e enriquecimento. A Autoridade busca alcançar a excelência priorizando contribuições aprimoradas para a economia não petrolífera de Dubai, promovendo o empreendedorismo e proporcionando experiências excepcionais aos clientes para facilitar o crescimento e o sucesso operacional da cidade. A DIEZ também tem como objetivo solidificar sua presença global no setor de zonas econômicas, investir em empresas líderes na cadeia de valor e estabelecer zonas econômicas especializadas adaptadas a setores promissores. O tema de enriquecimento da vida econômica enfatiza a melhoria dos benefícios comerciais por meio de produtos e serviços inovadores, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade com práticas ambientais, sociais e de governança corporativa responsáveis.

A DIEZ alcançou resultados recordes de sustentabilidade em 2023 ao aderir a práticas responsáveis de energia e ao reduzir as emissões de carbono. Desde a sua criação, a Autoridade e suas zonas econômicas priorizaram a sustentabilidade, atendendo aos padrões internacionais de eficiência energética e design ambiental. Esses esforços apoiam a meta Zero Líquido do país até 2050. As conquistas notáveis incluem o aumento de edifícios com certificação LEED para 30 com classificação platina e um edifício com classificação LEED Earth. Esses certificados incluem os certificados internacionais LEED Zero Energy e LEED Zero Carbon, recentemente obtidos pelo Conselho de Construção Verde dos EUA para sua sede no Zona Franca do Aeroporto de Dubai. A DIEZ é a primeira entidade no Oriente Médio a obter essas importantes certificações.

A Autoridade também reduziu o consumo de energia em 12% e aumentou a geração de energia solar em 30%, contribuindo para uma produção anual de cerca de 5 mil MWh. Além disso, a DIEZ implementou sistemas de controle de ar condicionado adaptáveis para reduzir o consumo de eletricidade em 30% e fez a transição para a iluminação de LED, resultando em mais de 50% de economia no consumo total. Essas iniciativas culminaram em uma redução de 12% nas emissões de carbono, equivalente a 5.280 toneladas métricas em comparação com 2022, bem como uma taxa de reciclagem de resíduos superior a 45%, solidificando a posição-chave de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos na ação climática global.

Em 2023, a DIEZ intensificou seus esforços para adotar as tendências econômicas emergentes, com foco especial em IA, inovação digital, iniciativas verdes e economias circulares. Essas iniciativas fortaleceram a posição de Dubai como um centro próspero para investimentos globais, empreendedorismo e inovação. As realizações notáveis incluíram avanços significativos na integração de IA, cultura de inovação, práticas de sustentabilidade, enriquecimento de conhecimento e formação de parcerias globais.

No âmbito da IA e da mobilidade inteligente, a DIEZ liderou experimentos em 2023 no Dubai Silicon Oasis para facilitar a entrega de produtos com uso de drones, se alinhando ao ambicioso "Programa de Dubai para viabilizar o transporte por drones" lançado pelo xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai. Além disso, a DIEZ lançou testes de robôs autônomos Talabot em colaboração com a Autoridade de Estradas e Transportes e a Talabat.

Esses testes, realizados no Dubai Silicon Oasis, um ponto focal de inovação e conhecimento no Plano Urbano de Dubai 2040, visavam promover soluções de transporte com emissão zero e aumentar a eficiência operacional. Essa iniciativa está alinhada com a visão de Dubai de fazer a transição de 25% das viagens de transporte para meios de condução autônoma até 2030.

A DIEZ ainda firmou uma parceria estratégica com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) para inaugurar o programa do MIT Acelerador DesignX Dubai. Sendo o primeiro do gênero do MIT na região, esse programa acelerador tem como foco a sustentabilidade e o futuro das cidades. E se esforça para acelerar o desenvolvimento de projetos inovadores, capacitando os empreendedores da região a criar soluções eficazes e designs pioneiros para otimizar o crescimento de projetos inovadores para enfrentar os desafios globais mais urgentes em um ambiente urbano.

A DIEZ pretende solidificar a posição de Dubai como um destino de investimento regional e global em diversos setores. Ao se alinhar com as prioridades estratégicas do emirado para zonas econômicas integradas, a Autoridade de Zonas Econômicas Integradas de Dubai busca promover o crescimento econômico e preparar o caminho para um cenário econômico caracterizado pela diversidade, múltiplas oportunidades de investimento e facilidade de realizar negócios.