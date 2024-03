Uma jornada com o olhar do ex-fotógrafo da Casa Branca pelos corredores do poder na Xposure 2024

SHARJAH, 2 de março de 2024 (WAM) -- O fotojornalista americano e ex-fotógrafo oficial da Casa Branca, Pete Souza, levou os visitantes da 8ª edição do Festival Internacional de Fotografia Xposure a uma jornada inesquecível durante sua palestra Documentando para a História.

A sessão ofereceu um olhar aprofundado sobre a carreira de Souza e o impacto da narrativa visual na formação da compreensão dos principais eventos históricos. Desde o início humilde trabalhando para jornais locais do Kansas até o cargo de fotógrafo oficial dos presidentes dos EUA Ronald Reagan e Barack Obama, Souza teve uma visão privilegiada de momentos históricos que definiram épocas e de suas figuras. Sua apresentação ofereceu vislumbres dos bastidores da vida de dois presidentes icônicos, desde momentos de triunfo até cenas de profunda emoção.

Sobre a contratação para seu segundo mandato como fotógrafo da Casa Branca, Souza relembrou: "Recebi um telefonema cerca de duas semanas antes da posse do presidente Obama... Senti que eu era a pessoa certa para fazer isso. Eu o conhecia há quatro anos e tive a experiência anterior com o presidente Reagan. Eu me considero um fotojornalista experiente. Pedi acesso irrestrito e as fotos que fiz não teriam sido possíveis sem isso", observou.

Um dos destaques da palestra foi a discussão de Souza sobre sua experiência na cobertura de eventos históricos importantes, incluindo os ataques de 11 de setembro. "Eu estava sempre atento a esses pequenos momentos, apenas tentando capturar a humanidade", comentou Souza, destacando a importância de capturar o elemento humano em suas fotografias.

O papel de Obama como o primeiro presidente afro-americano dos EUA também informou grande parte do pensamento por trás da fotografia de Souza, resultando em imagens icônicas como a de uma criança negra, Jacob Philadelphia, tocando a cabeça de Obama; e Obama sentado no mesmo ônibus onde a ativista dos direitos civis Rosa Parks protestou pela primeira vez.

"A fotografia tem a capacidade não apenas de mostrar nossa compreensão do mundo, mas também de moldá-lo", concluiu Souza.