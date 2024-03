Bom para o pescoço, coluna e pernas: como escolher um travesseiro de corpo

Mais conhecido entre as grávidas, o travesseiro de corpo abraça o corpo por inteiro enquanto você dorme e pode trazer benefícios para a coluna e articulações - e não só para quem está esperando um bebê.

A explicação é simples: se bem usados, esses acessórios podem, sozinhos, suprir todas as funções de apoio necessárias para que as curvas naturais da coluna sejam preservadas durante o sono, diminuindo dores nas costas que são fruto dessa má postura. Os travesseiros de corpo dão suporte para:

Pescoço

Braços

Pernas

Isso também acontece quando se deita de lado, usando dois travesseiros: um da altura do espaço entre o colchão e o pescoço e outro, mais fino, entre as pernas.

Por isso, médicos indicam o travesseiro de corpo para pacientes com tendinopatia de ombro - o ato de abraçá-lo no sono traz uma posição neutra e evita que o paciente acorde com as dores nessa articulação -, e para quem tem problemas de coluna e quadril.

No caso das gestantes, com o crescimento da barriga, fica mais complicado encontrar posições para dormir confortavelmente. O modelo ajuda a se deitar de lado, trazendo um apoio para a barriga e os seios, que ficam mais pesados com o avançar dos meses de gravidez.

A gestante também consegue um bom apoio para os ombros e os joelhos, sendo capaz de mudar a posição das pernas ao longo da noite.

Alguns especialistas indicam o uso inclusive durante o dia, para ajudar a sentar melhor.

Travesseiros para as pernas

O travesseiro de corpo é excelente para ser usado entre as pernas, pois evita que um joelho comprima o outro, causando dores, principalmente se houver lesão. Ele ainda é benéfico para o quadril, que não fica torto durante a noite.

Outra indicação é para pessoas que já têm algum problema articular na coluna ou nos quadris.

O que observar ao comprar?

Quando falamos em qualquer tipo de travesseiro, o ideal é observar o material de que ele é feito e sua densidade, que deve ser adequada ao peso da pessoa:

Pessoas muito leves podem ter problemas com travesseiros mais densos, pois podem deixá-los mais altos.

Pessoas mais pesadas devem evitar travesseiros que cedam muito ao peso.

Os melhores modelos são aqueles cuja espuma se recupera após o uso.

Outro aspecto importante é notar se eles estão na validade correta conforme orientação do fabricante, já que, com o tempo, eles podem perder a forma e altura, além de se tornarem um depósito de ácaros.

Além disso, prefira os que têm de 20 até 30 centímetros de diâmetro e com um comprimento que vá do seu queixo à altura do joelho, se for um modelo que não dá a volta no corpo.

Pensando mais em conforto do que na ergonomia em si, é interessante levar em conta o material usado para o revestimento, que pode ajudar no frescor durante a noite. Tecidos naturais, como o algodão, ajudam nessa regulação térmica.

Confira abaixo alguns modelos disponíveis:

Indicado para dormir abraçado, mantendo ombros e pescoço alinhados;

Proporciona suporte para a barriga da gestante;

Alinhamento completo dos pés a cabeça;

Revestido em malha 100% algodão com zíper e preenchido com fibra siliconada;

Tamanho: 21 cm de largura x 150 cm de comprimento x 15 cm de altura.

Ajuda a manter a postura correta e evita o atrito de partes do corpo;

Tecido 100% algodão e enchimento de fibra siliconada;

Tamanho: 70 cm de comprimento x 30 cm de largura x 60 cm de altura.

Pensado para dormir abraçado;

Acompanha fronha 100% algodão na cor preta;

Tecido 100% algodão e com enchimento de fibra de silicone;

Tamanho: 138 cm de comprimento x 45 cm de largura.

Enchimento de fibra siliconada;

Antialérgico e antiácaro;

Acompanha fronha de algodão de cor branca;

Tamanho: 190 cm de comprimento x 48 cm de largura.

Travesseiro para pernas, pés e joelhos;

Pode ser usado entre as coxas ou entre as panturrilhas;

Recomendado para dor e evita a rigidez muscular da região do quadril;

Contém espuma com memória, que se adapta ao formato do corpo.

Preenchido com espuma com memória;

Espuma também permite a circulação de ar para um sono refrigerado;

Tem formato do coração;

Tamanho: 25,4 cm de comprimento x 15,2 cm de largura x 24,1 cm de altura.

Pode ser usado entre as pernas ou como apoio para o corpo todo;

Possui partículas de prata incorporadas em seu tecido, com propriedades antimicrobianas e antibacterianas naturais, o que pode ajudar a inibir o crescimento de bactérias, fungos e ácaros;

Revestido em malha e com recheio em fibra siliconada;

Medidas 50 centímetros x 135 centímetros.

