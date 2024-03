Técnico da Juve lamenta suspensão de Pogba: 'futebol perde jogador extraordinário'

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, disse neste sábado (2) que o futebol perdeu "um jogador extraordinário" com a suspensão de quatro anos de Paul Pogba por doping.

"Do ponto de vista humano, isso me entristece muito e, principalmente, do ponto de vista futebolístico, o futebol está perdendo um jogador extraordinário", afirmou Allegri em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Napoli, pela da 27ª rodada do Campeonato Italiano.

"Tive a oportunidade de trabalhar com ele, de treiná-lo. É muito difícil encontrar jogadores como ele (...). Paul é um menino fantástico", acrescentou o treinador, que revelou ter enviado uma mensagem ao meia francês há dois dias, quando o tribunal antidoping italiano anunciou sua suspensão de quatro anos.

Allegri, porém, não quis falar sobre o 'caso Pogba', porque "há um procedimento em curso".

Após o anúncio da suspensão, o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, reagiu declarando "não imaginar que Paul tivesse a intenção, a vontade de consumir drogas".

Pogba, de 30 anos, testou positivo para testosterona em agosto de 2023, após jogo contra a Udinese na primeira rodada do Campeonato Italiano, embora não tenha entrado em campo.

Pouco depois, o francês anunciou que pretendia recorrer à Corte Arbitral do Desporto (CAS), reiterando que "nunca tinha consumido produtos dopantes de forma consciente ou deliberada".

jr/gk/cb

© Agence France-Presse