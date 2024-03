Futebol de areia e beach tennis: festival cria 9 'praias' grátis em SP

A Prefeitura de São Paulo montou "praias" em pelo menos nove pontos da capital paulista para a realização de um festival, com programação esportiva e de entretenimento gratuita.

O que aconteceu

A cidade promove o 2° Festival Verão Praia São Paulo, das 9h às 17, durante oito finais de semana consecutivos. O evento vai do dia 2/2 até 24/3.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na hora e nos locais do festival (Centros esportivos e Parque Praia do Sol).

Cada Centro Esportivo recebeu materiais para a montagem de estruturas para a prática de Esportes de Areia (futebol de areia, vôlei de praia, beach tennis, entre outros), além de brinquedos infláveis, boias, espaguetes, waterball, prainha (área com cadeiras de praia e guarda-sol), e uma equipe de staff.

A prefeitura promete segurança, ambulâncias, material esportivo, tendas para descanso, totens de protetor solar, cadeiras de praia, guarda-sol e profissionais especializados em cada esporte.

Onde ficam as "praias"?

CE Jd. São Paulo - CEE Alfredo Ignácio Trindade

CE Náutico Guarapiranga

CE Ipiranga - Balneário Carlos Joel Nelli

CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador

CE Tatuapé - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes

CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez

CE Vila Curuçá - CEE José Ermírio de Moraes

CE Lapa - CEE Edson Arantes do Nascimento

CE Pirituba - CEE Geraldo José de Almeida