Sushi em casa: com esse molde você vai fazer comida japonesa mais rápido

Quem disse que para comer sushi é preciso ir a um restaurante? Com este acessório que encontramos, você consegue fazer rolinhos de arroz japoneses com facilidade e rapidez. O molde para sushi é simples de usar: é só untar, adicionar o arroz e os recheios, fechar a tampa e apertar o conteúdo em cima da folha de alga aberta. Na sequência, enrole a alga no arroz e corte os rolls do tamanho que desejar. Veja no vídeo abaixo como funciona todo o processo.

Outra vantagem do acessório é o preço: está à venda na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, por menos de R$ 50. Confira a seguir suas principais vantagens.

O que esse molde para fazer sushi tem de bom?

Feito de plástico, é resistente a água;

É fácil de usar e reutilizável;

Dimensões: 29 centímetros x 5 centímetros

Leve, pesa apenas 130 gramas;

Inclui cabo para apertar.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, parceira do UOL, o molde para sushi tem nota média de 4,2 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas as opiniões de quem comprou:

É fantástico este produto... Eu e meu genro viramos sushimen em questão de minutos. Fizemos um belo de um prato facilmente. Muito bom e custo baixinho. Vale a pena. Luiz Davila

Cumpre com a promessa de sushi fácil. Jadilson da Rocha Queiroz

Produto de fácil utilização e bom material. Augusto

Se tiver duvida, só ver um vídeo no youtube. Bem fácil. Julia Monteiro

Pontos de atenção

As principais reclamações sobre o produto é que não é possível fazer sushis mais finos, apenas no tamanho do molde. Veja alguns comentários:

Produto interessante, facilita bastante para quem não tem facilidade em usar a esteira a fazer o sushi em casa. Mas faz sushis bem grandes. Acho que um pouco mais que o dobro da largura de um sushi comercial. A conexão que faz papel de fechadura é bem sensível, às vezes se solta bem na hora de fechar. Ao soluços, você vai pegando as manhas. Aqui usamos bastante. Jader Alexandre Santos Silva

Não tem como fazer sushi mais fino. Os sushis ficam muito grossos. Não gostamos! Claúdio

