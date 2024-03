Quem são os herdeiros que terão um pré-casamento de super-ricos na Índia

Anant Ambani, de 28 anos, com Radhika Merchant, 29, terão uma festa de pré-casamento de três dias neste fim de semana - a comemoração do enlance em si acontece em julho. Os dois ficaram noivos em janeiro de 2023. Mas afinal, quem são eles?

Anant Ambani

É filho da pessoa mais rica da Ásia, segundo a revista Time. É o magnata indiano Mukesh Ambani, presidente do conglomerado Reliance, que lida com tudo, desde o ramo de energia a têxteis e telecomunicações. Atende a mais de 250 milhões de clientes.

Anant entrou para o conselho da Reliance em agosto de 2023 e divide com seus irmãos Isha e Akash, de 31 anos, os planos de sucessão do pai na empresa. Além disso, Anant é diretor de novos negócios de energia da Reliance e da Reliance Foundation.

A casa de sua família tem 27 andares, segundo a revista Time. Foi considerada a propriedade mais cara do mundo quando construída.

A fortuna de sua família está avaliada em US$ 92 bilhões (ou R$ 455,9 bilhões, na cotação atual), segundo ranking elaborado pela revista Forbes.

Antes do casamento, Ambani já havia tomado as redes sociais por perder 108 kg com dieta e exercícios físicos, em 2016.

Radhika Merchant

Ela é herdeira de Viren e Shaila Merchant, que em 2002 fundaram a farmacêutica Encore Healthcare. Atualmente, seu pai é CEO e vice-presidente da empresa, e sua mãe é diretora administrativa.

Radhika se formou em ciências políticas, na Universidade de Nova York, em 2017, segundo seu Linkedin.

Atualmente, é conselheira de administração da Encore Healthcare. Exerce o cargo ao lado da irmã Anjali Merchant, que também é diretora na empresa.

Seus pais têm uma fortuna estimada em US$ 122 milhões (R$ 603 milhões), de acordo com o India Times. Radhika ainda chama atenção por seu talento como dançarina - ela passou oito anos estudando na Shree Nibha Arts, em Mumbai.

A festa

A grande estrela deste esquenta para o casamento é a cantora Rihanna, que não tem feito shows ultimamente, mas foi contratada para cantar no evento.

A lista de convidados tem cerca de 1.200 pessoas e é repleta de estrelas, incluindo Bill Gates, Mark Zuckerberg, entre outros.

A festa será em um jardim de 12 km2, com um pomar de mangas que fica na propriedade natal dos Ambanis.

Os looks dos convidados terão como tema a selva, já que uma visita ao centro de resgate de animais dos Ambanis está programada para o evento. Eles receberão serviços de penteado, maquiagem, bem como voos fretados de retorno de Nova Delhi e Mumbai.

Serão mais de 2.500 pratos de comida, feitos por 65 chefs.