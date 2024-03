Frente fria e ciclone: tempo deve mudar em parte do Brasil; veja previsão

Uma nova frente fria deve atingir o sul do Brasil no próximo domingo (3), com a formação de um ciclone extratropical, segundo a Climatempo.

Qual a previsão?

Uma das características das frentes frias é o aumento do calor antes da chegada do fenômeno: as temperaturas devem girar em torno dos 30ºC nas três capitais do sul do país.

A mudança do tempo deve ocorrer em regiões gaúchas a partir do domingo e ao longo de segunda-feira (4). A formação de frente fria deve levar instabilidade também para Santa Catarina e o Paraná. As frentes frias são formadas quando uma massa de ar frio avança sobre uma área de ar quente e úmido, provocando chuvas frontais.

A instabilidade deve provocar ventos intensos e persistentes no litoral dos três estados, com destaque para ondas com altura significativa e ventos fortes também em alto mar. A formação da frente fria também deve trazer consigo um ciclone extratropical, que não deve atingir o continente e ficar apenas em alto mar.

No Rio Grande do Sul, o sistema avançará no domingo, trazendo muita nebulosidade e chuvas, especialmente na faixa sul e sudoeste.

Já em Santa Catarina, o dia será de calor, mas são previstas pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com alerta para temporais nas faixas oeste e central. No Paraná, por sua vez, a expectativa é de alta umidade, especialmente nas regiões central, sul e noroeste do estado. Na segunda, o dia será de muita instabilidade nos três estados.