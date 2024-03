"Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum" fornece dicas para garantir o cumprimento dos requisitos e condições de registro

DUBAI, 2 de março de 2024 (WAM) - A Fundação de Ajuda à Água dos Emirados Árabes Unidos (Suqia EAU) anunciou uma série de dicas e orientações para aqueles que desejam participar do 4º ciclo do Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, com prêmios totais de USD 1 milhão. As orientações visam conscientizar os participantes sobre os detalhes que devem ser destacados para garantir que todos os requisitos e condições de inscrição sejam cumpridos e aumentar as chances de ganhar.

O Prêmio reconhece organizações, centros de pesquisa e inovadores de todo o mundo que desenvolvem tecnologias e protótipos inovadores para produzir, distribuir, dessalinizar e purificar a água usando energia renovável. O objetivo é desenvolver soluções para o desafio da escassez de água enfrentado por comunidades carentes e afetadas em todo o mundo.

Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Administração da Suqia EAU destacou que "a Fundação apoia a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, para consolidar o papel positivo dos Emirados na promoção da esperança e na melhoria da vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Graças ao seu apoio ilimitado, o prêmio ganhou a atenção de instituições, centros de pesquisa e inovadores, se transformando em uma plataforma global para o desenvolvimento de soluções práticas e sustentáveis para a crise global da água usando energia renovável. Nos últimos três ciclos do prêmio, premiamos 31 vencedores de 22 países por seus projetos inovadores em dessalinização e purificação de água usando fontes de energia renováveis, incluindo solar, eólica, biomassa, hidrelétrica, osmótica e geotérmica", disse.

E acrescentou que "a Suqia exige que cada projeto participante comprove a qualidade e a segurança da água produzida e sua capacidade de produção de acordo com os fatores relevantes. Esses fatores incluem a qualidade da água de origem, condições ambientais, restrições técnicas, sistemas de desinfecção e requisitos operacionais e de manutenção", afirmou Al Tayer.

A Suqia também exige que os participantes demonstrem como a energia renovável é integrada ou utilizada para produzir água e exibam a avaliação do impacto ambiental em termos de produção de água, dessalinização, purificação ou gerenciamento de projetos. E também recomenda destacar a economia financeira do projeto com uma análise de custo do ciclo de vida que descreva o período de retorno do investimento e a Taxa Interna de Retorno (TIR).

As inscrições devem apontar os aspectos criativos, demonstrando o processo, a tecnologia e a metodologia do projeto. Também devem apresentar exemplos bem-sucedidos de projetos de produção eficiente de água que possam ser replicados em outros lugares, descrevendo as necessidades do mercado e a facilidade de uso. Os participantes devem destacar as partes interessadas, como parceiros, patrocinadores, clientes, o público ou usuários finais. Eles também podem elaborar quaisquer atividades de conscientização e de compartilhamento de conhecimento para aumentar a conscientização das partes interessadas. As candidaturas podem detalhar os planos para futuros aprimoramentos do projeto.

As categorias Prêmio de Projetos Inovadores e Prêmio de Soluções Inovadoras para Crises exigem que o projeto seja de propriedade da organização ou empresa candidata com uma licença comercial registrada. A categoria Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores exige que o projeto seja de propriedade de seu(s) patrocinador(es), sejam eles entidades acadêmicas, centros de pesquisa, instituições ou empresas. O projeto deve ser apresentado por seus supervisores e ser credenciado pela(s) organização(ões) patrocinadora(s).

A Suqia exige o fornecimento de água potável de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e com os Padrões Ambientais e Sociais (ESS, na sigla em inglês) locais. As propostas também devem analisar os custos e benefícios, além de demonstrar a capacidade de adaptação aos ambientes locais. O candidato deve explicar a abordagem, os aplicativos novos e inovadores, a eficiência geral e as perspectivas de melhoria. Além disso, a Suqia emitiu um conjunto de diretrizes para cada categoria de prêmio:

Prêmio de Projetos Inovadores:

- Prêmio para projetos pequenos no valor de USD 240 mil distribuídos aos três primeiros vencedores;

- Prêmio para projetos grandes no valor de USD 300 mil distribuídos aos três primeiros vencedores.

O projeto apresentado pelo candidato deve ser uma solução inovadora e comercializada ou uma solução pronta para ser comercializada (por exemplo, que tenha passado do estágio piloto) com resultados mensuráveis em operação por pelo menos três meses antes da data limite de inscrição. E pode consistir em um único sistema ou em vários sistemas implantados pela mesma organização em diferentes locais. O projeto deve contar com o uso de 100% de energia renovável para produzir água potável segura, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). E deve demonstrar inovação na capacidade de produção, superando limitações técnicas, sistemas de desinfecção, requisitos de operação e manutenção, além de melhorar a eficiência e a relação custo-benefício.

As especificações do projeto devem atender aos requisitos da OMS para disponibilidade de água não emergencial, ou seja, fornecer um mínimo de 30 litros por pessoa por dia aos destinatários pretendidos.

Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores:

- Prêmio para Instituições Nacionais, no valor de USD 200 mil, distribuído aos três primeiros colocados;

- Prêmio para Instituições Internacionais, no valor de USD 200 mil, distribuído aos três primeiros colocados.

A apresentação deve ser uma solução inovadora e prototipada com um Nível de Prontidão Tecnológica (TRL) mínimo de 5, com a capacidade de demonstrar melhorias mensuráveis no sistema, subsistema e/ou componente do sistema nos métodos de produção, distribuição e gerenciamento de água potável. A solução deve ser desenvolvida e executada pelo candidato com o objetivo de melhorar o fornecimento de água potável de acordo com as diretrizes da OMS. É preferível que a solução possa operar com energia renovável, uma vez implantada no campo, sem afetar sua viabilidade econômica.

De preferência, a proposta deve ser uma solução que seja facilmente instalada, operada e mantida sem a necessidade de habilidades e ferramentas altamente especializadas. E deve ser capaz de operar de forma confiável em condições ambientais diferentes e adversas, usando tecnologia de baixo custo e de fácil manutenção.

Prêmio Individual Inovador:

- Prêmio para Jovens - USD 20 mil para o vencedor;

- Prêmio para Pesquisador Distinto - USD 20 mil para o vencedor.

Os indivíduos que se candidatarem a essa categoria devem ter desenvolvido uma ou mais contribuições para viabilizar soluções tecnológicas inovadoras para lidar com a escassez de água, que podem usar energia renovável para produzir água potável de acordo com as diretrizes da OMS. Os candidatos devem enviar uma visão geral de suas contribuições de pesquisa e implementação para os objetivos do prêmio, juntamente com todos os documentos de apoio (publicações científicas, patentes, fotos de protótipos, descrições etc.).

Prêmio Soluções Inovadoras para Crises: USD 20 mil para o vencedor.

O projeto do candidato deve ser um sistema, ou sistema de gerenciamento inovador, para oferecer alívio emergencial, fornecendo água potável limpa e segura em comunidades que tenham sido afetadas por crises declaradas internacionalmente, como desastres naturais ou eventos catastróficos. O projeto pode consistir em um único sistema ou em um conjunto de vários sistemas implantados pela mesma organização em diferentes locais ou comunidades e ter a capacidade de ser implantado em 48 horas.

Também deve ter sido implantado em campo em uma emergência e comprovadamente ter ajudado pelo menos mil pessoas que precisavam de água potável durante as fases críticas iniciais da assistência humanitária. O projeto deve demonstrar inovação na implantação rápida, independência dos suprimentos e provisões de serviços públicos existentes e robustez durante a operação. Nesta categoria, o candidato não precisa demonstrar o uso de energia renovável, mas é preferível.

A Suqia convida todas as instituições, empresas, centros de pesquisa, inovadores e jovens de todo o mundo a participar do 4º ciclo do prêmio. As inscrições podem ser enviadas até 30 de abril de 2024 no site www.mbrwateraward.ae/awards.