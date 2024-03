Polícia prende mulher acusada de injúria racial em cinema em SC

Uma mulher foi presa sob acusação de injúria racial depois que comentou sobre a quantidade de negros em um cinema em Balneário Camboriú (SC).

O que aconteceu?

Um filme sobre a vida do cantor Bob Marley estava sendo exibido no cinema do Balneário Shopping.

Uma mulher, identificada apenas como Bruna e que seria turista do Rio Grande do Sul, se aproximou de um músico, identificado apenas como Leonardo, e o ofendeu. Bruna disse que 'não se viam tantos negros no cinema antigamente'.

O caso aconteceu na quarta-feira (28).

Em um vídeo divulgado em redes sociais, o homem narrou sua versão dos fatos:

Eu e minha amiga fomos ao cinema. A gente entrou e se sentou. Do nada, um casal que estava do nosso lado esquerdo... a moça começou a me olhar diferente. E falou: 'Olha só, nossa, engraçado, né, que antes não tinha tanto preto no cinema, e agora tem muitos pretos no cinema'. Eu falei: 'É sério isso que você está falando? Quer dizer que, no cinema, não podem ir pessoas negras? É isso mesmo?'. E ela: 'Entenda como você quiser'."

Leonardo, músico

A Polícia Militar de Santa Catarina informou que o músico relatou que mulher apontou para ele como "gente preta". "Que foi questionado à mulher 'como assim', e ela respondeu 'gente preta' olhando e apontando para sua pessoa".

Bruna foi detida após a ocorrência.

Segundo a PM, a mulher admitiu ter comentado sobre a quantidade de negros no cinema, mas afirmou que não tinha intenção de ofender o músico.

Que a senhora autora dos fatos então relatou que fez um comentário dentro da sala do cinema, pois estava vendo um filme do Bob Marley, e comentou como havia bastante gente preta dentro do cinema. Que sua intenção não foi ofender ninguém e que se desculpou com o ofendido."

Nota da Polícia Militar de SC

Mulher diz que ficou em êxtase com cenário raro

Em um comentário enviado a um jornal local na sexta-feira (1º), Bruna disse que ficou "extasiada" com a cena.

Pautas raciais são fundamentais, mas infelizmente o vídeo que você postou entrevistando o Leonardo está repleto de falas mentirosas"

Bruna, suspeita de racismo

Eu estava conversando com meu esposo sobre o meme do filme da Barbie [em] que pessoas vestidas a caráter chegavam na bilheteria e eram questionados para qual filme seria. E o mesmo aconteceu com o filme do Bob. Foi quando eu falei que o cinema estava predominante de pessoas pretas e sinceramente eu estava extasiada com aquele cenário que é raríssimo de se ver. Foi quando o Leonardo riu e falou 'o quê?'. Então eu repeti que o cinema estava cheio de pessoas pretas falei isso com o sorriso no rosto. Neste instante fui metralhada pelo Leonardo. E eu expliquei e ela [a amiga do músico] me disse então 'Você está tentando falar que por que estamos sul do Brasil, normalmente o público é branco', Eu falei 'Exato' ainda sobre ver a predominância branca nos lugares"

Bruna

A PM encaminhou o caso à Polícia Civil

O UOL pediu mais esclarecimentos às duas corporações. Eles serão publicados se forem recebidos.