Fuja dos vídeos tremidos: por que este suporte de celular faz sucesso

Se você está em busca de um suporte de celular de mão com preço acessível, uma boa opção é o Steadicam U-Rig Pro, da marca Ulanzi. Com diversas avaliações positivas, ele pode ser encontrado por menos de R$ 70 na Amazon, parceira do UOL, na modalidade de compra internacional.

O produto é interessante para quem produz conteúdo de vídeo, seja para o Youtube ou redes sociais. Veja a seguir o que ele tem de bom, o que diz quem o comprou e quais as críticas dos consumidores.

É compatível com a maioria dos smartphones do mercado.

Permite gravar na horizontal ou na vertical.

Dá para encaixar microfone, iluminador e tripé.

Tem design amigável, com elasticidade.

Pesa apenas 169 gramas.

É feito de silicone antiderrapante.

O que diz quem o comprou?

O suporte é bem avaliado entre os consumidores da Amazon. Ele tem nota média de 4,5 (do total de cinco estrelas). A maioria das avaliações (72%) dá pontuação máxima ao produto. Veja alguns comentários deixados por quem já comprou.

Muito bom, ótimo custo-benefício. Excelente qualidade, super-robusto e muito prático. Faz total diferença para filmagens mais estáveis. Ótimo equipamento para quem está iniciando.

Avaliação anônima na Amazon



Dá boa firmeza ao celular e permite acessórios de iluminação variados.

Reginaldo S Coelho

Uma ótima compra, chegou no prazo e atendeu às minhas expectativas.

Chris Chal

Gostei do produto e da sua chegada bem antes do previsto.

Abmael

Pontos de atenção

Boa parte das críticas ao produto diz respeito ao seu material, que seria pouco resistente e, assim, fácil de quebrar.

O suporte Ulanzi é incrível, mas tenho apenas uma preocupação. Tenho muito medo do material. O plástico é muito fino. Não sei se vai quebrar ou não. Porém, agora estou feliz, porque comecei a gravar meus vídeos no YouTube usando este suporte.

Rajesh*



Fácil de quebrar. Comprei alguns porque são práticos e superbaratos, mas se você for usar todos os dias, gaste um dinheiro extra e compre um melhor e mais resistente.

Craig McMillan*

*Comentários traduzidos do inglês

