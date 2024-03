Mohammed bin Rashid analisa os planos para a torre "Fundo de 1 Bilhão de Refeições"

DUBAI, 2 de março de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, analisou, na presença de Mohammad Al Gergawi, secretário-geral da Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI, na sigla em inglês), e Hisham Al Qassim, CEO do Grupo de Gestão de Ativos Wasl, os planos para a torre 'Fundo de 1 Bilhão de Refeições', a torre de doação mais alta dos EAU, localizada na Xeique Zayed Road.

Desenvolvida a um custo de AED 800 milhões (cerca de USD 217 milhões), a torre faz parte dos projetos da iniciativa Fundo de 1 Bilhão de Refeições que visa aumentar os ativos do fundo patrimonial e obter os mais altos retornos para ajudar a fornecer uma rede de segurança alimentar para dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

Durante sua reunião com o Conselho de Curadores do Fundo de Doação de 1 Bilhão de Refeições, o xeique Mohammed bin Rashid também analisou os projetos e ideias de investimento mais recentes da iniciativa, que é operada pela MBRGI.

E acrescentou querer que o trabalho humanitário dure centenas de anos em nome do povo dos Emirados Árabes Unidos. "Esse projeto é um passo fundamental em nossos esforços para aumentar os ativos do fundo patrimonial, tudo isso contribuindo para o objetivo principal de proteger as pessoas vulneráveis em todos os lugares contra os riscos da fome", disse.

O xeique Mohammed bin Rashid afirmou ainda que "o objetivo é garantir a sustentabilidade de nossos esforços humanitários por meio da criação de um novo modelo que deriva do desenvolvimento econômico dos EAU", destacou.

Padrões internacionais

Durante a reunião, o vice-presidente ouviu sobre o projeto e os padrões internacionais adotados para a torre, que está sendo desenvolvida pela Propriedades Wasl. E também analisou os resultados de um estudo conduzido pelo Conselho de Administração, levantando os possíveis riscos de investimento do novo projeto, incluindo a seleção daqueles que prometem os melhores retornos e os menores riscos, sua compatibilidade com as leis de doações e a operação de seu capital de acordo com as regulamentações relevantes.

Estabelecimento de fundos patrimoniais

Mohammad Al Gergawi, secretário-geral da MBRGI e presidente do Conselho de Curadores do Fundo Patrimonial 1 Bilhão de Refeições, disse que "a torre de doação incorpora as visões e diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum para lançar projetos humanitários sustentáveis que estabelecem o trabalho de doação e reforçam o futuro dos esforços humanitários dos EAU".

E também observou que a criação de fundos patrimoniais premium está alinhada com a missão da MBRGI de institucionalizar esforços humanitários, sociais e de ajuda.

Os retornos do novo fundo patrimonial serão dedicados ao fornecimento de uma rede de segurança alimentar para milhões de pessoas em todo o mundo, ajudando a superar a desnutrição e seus desafios, enfatizou. "A MBRGI continua a realizar projetos sustentáveis que proporcionam segurança e estabilidade a pessoas carentes, aliviando seu sofrimento e impactando positivamente suas comunidades", concluiu.

Grande acréscimo

Hisham Al Qassim, CEO do Grupo de Gestão de Ativos Wasl, afirmou que "os esforços humanitários e de caridade nos Emirados Árabes Unidos continuam a ganhar impulso com o apoio das visões e diretrizes de nossa sábia liderança, o que ajuda populações carentes e a ampliar o alcance das iniciativas de caridade dos Emirados."

E acrescentou que "a futura torre é um grande acréscimo ao registro de trabalho de caridade dos Emirados, bem como aos esforços da MBRGI para apoiar indivíduos vulneráveis e atender às suas necessidades nutricionais." A torre do fundo patrimonial, que será construída de acordo com os mais altos padrões internacionais para obter os melhores retornos possíveis, "contribuirá significativamente para os objetivos do Fundo Patrimonial 1 Bilhão de Refeições e será uma extensão do sucesso das campanhas beneficentes anteriores do Ramadã", observou.

Aumentando os ativos do fundo patrimonial

Combinando modelos de investimento tradicionais e sociais, a nova torre do fundo patrimonial tem como objetivo investir de forma sustentável seu capital doado, adicionando ativos à iniciativa Fundo 1 Bilhão de Refeições e, ao mesmo tempo, dedicando os rendimentos para atender às necessidades alimentares das populações carentes

A iniciativa Fundo 1 Bilhão de Refeições, lançada no Ramadã de 2023 pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, teve uma resposta maciça e arrecadou AED 1,075 bilhão até o final do mês em doações em dinheiro, ações e ativos imobiliários. A iniciativa tem como objetivo fornecer apoio sustentável a indivíduos em países que sofrem com a insegurança alimentar, bem como a grupos vulneráveis, incluindo vítimas de desastres e conflitos em todo o mundo. Além disso, maximiza os esforços dos Emirados Árabes Unidos em prol do objetivo global para acabar com a fome.