Homem com 31 passagens pela polícia é preso por estupro em GO

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 54 anos foi preso na região do Lago Norte, em Brasília (DF), suspeito de estuprar e espancar uma garota de programa.

O que aconteceu

Veridiano Almeida de Lima foi preso nesta semana. Segundo a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o suspeito contratou os serviços da mulher na Asa Norte e depois a levou para uma casa em Formosa, cidade que fica a 80 km de Brasília.

Enquanto tomava banho, a vítima enviou a localização de onde estava para uma amiga. Desta forma, os policiais conseguiram identificar a residência onde os crimes foram praticados. A Polícia Civil do Distrito Federal deu cumprimento ao mandado de prisão temporária contra o suspeito após trocar informações com a Polícia Civil de Goiás.

A mulher relatou ter sido estuprada repetidamente, por várias horas. E além disso, disse que apanhou bastante, "teve seus cabelos puxados e levou tapas no rosto".

O homem tem 31 inquéritos policiais em Goiás e no Distrito Federal. A Polícia Civil informou que no ano passado ele já havia sido investigado pelo crime de estupro, este na Região Administrativa do Paranoá (DF). Ele também já foi alvo de investigação por crimes como furto, roubo, estelionato, lesão corporal e tentativa de homicídio.