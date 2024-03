Hamdan bin Mohammed participa de competições no terceiro dia dos Gov Games 2024

DUBAI, 2 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, participou no sábado do terceiro dia dos Gov Games 2024. A quinta edição do evento está sendo organizada em parceria com a DP World e em cooperação com o Conselho de Esportes de Dubai.

O príncipe herdeiro de Dubai elogiou o apoio dado por vários parceiros ao evento, que serve como uma plataforma para mostrar talentos, celebrar a excelência, aprimorar habilidades e promover o trabalho em equipe. E destacou a importância de parcerias sólidas entre os setores público e privado para promover o envolvimento da comunidade, aprimorar os padrões de desempenho e fomentar a inovação nos esportes e na criatividade social.

O xeique Hamdan se reuniu com autoridades seniores das entidades patrocinadoras e agradeceu por seu papel ativo no sucesso da maior edição dos Gov Games. Estavam presentes Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai, Saeed Hareb, secretário-geral do Conselho de Esportes de Dubai, Eng. Ali Khalifa Al Shamsi, diretor-geral da Corporação Geral de Petróleo dos Emirados (Emarat), Abdulla Al Hashmi, diretor de operações da Parks & Zones, DP World, Badr Salim Al Olama, presidente da 7X, Omar Abdullah Al Futtaim, vice-presidente e CEO do Grupo Al-Futtaim, Hussain Sajwani, fundador e presidente da Propriedades Damac, Suhail Bin Tarraf, diretor de operações do Grupo do First Abu Dhabi Bank, e Ahmed Abu Rahima, vice-presidente sênior de Relações Governamentais da Empresa de Telecomunicações Integradas dos Emirado (du).

Durante sua visita, o xeique Hamdan presenciou a forte competição entre as equipes globais na Batalha das Cidades e na Batalha da Comunidade. Com 194 times participantes de todo o mundo, os quatro dias de competição marcam sua maior edição até hoje.

Os Gov Games 2024 contam com o apoio de uma lista de parceiros e patrocinadores, incluindo a DP World como Parceiro Oficial e o Conselho Esportivo de Dubai como Patrocinador Estratégico. Os patrocinadores ouro são a Corporação Geral de Petróleo dos Emirados (Emarat), a Propriedades Damac e o Grupo Emirates Post (7X). Os patrocinadores prata são a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) e o First Abu Dhabi Bank. Cidade do Festival de Dubai, Home Bakery, Al Fares International Tents, Jeep e Empresa de Telecomunicações Integradas dos Emirados (du) também estão apoiando o evento, além do Comitê de Segurança do Evento, Dubai Health (Saúde Dubai) e Corporação de Dubai para Serviços de Ambulância.

Na Batalha das Cidades, as equipes demonstraram uma competitividade eletrizante, reforçando ainda mais os Gov Games como um dos principais eventos esportivos globais. Equipes de vários países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Austrália, Bahrein, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Uzbequistão, Polônia, República Tcheca, Rússia, Eslováquia, Lituânia, Holanda, França e Portugal participaram do evento, destacando seu alcance internacional.

O Comitê Organizador dos Gov Games anunciou as quatro equipes de destaque que se classificaram para o desafio final. Moscou, da Rússia, conquistou o primeiro lugar com 157,6 pontos, seguida de perto por Copenhague, Dinamarca, em segundo lugar com 156,7 pontos. São Petersburgo, Rússia, garantiu a terceira posição com 156,4 pontos, enquanto Marselha, França, ficou em quarto lugar com 154,3 pontos.

No terceiro dia dos Gov Games 2024, a categoria Batalha da Comunidade foi o centro das atenções, com 28 equipes que se classificaram em uma rigorosa rodada preliminar que antecedeu a quinta edição do evento. As equipes exibiram níveis competitivos avançados, sinalizando a crescente conscientização entre os membros da comunidade sobre a importância de adotar um estilo de vida saudável e participar ativamente de eventos esportivos internacionais em Dubai.

Block20 x Empire saíram vitoriosos na Batalha da Comunidade, garantindo o primeiro lugar com 131,3 pontos. Logo atrás, a NAS conquistou a segunda posição com 129 pontos, enquanto a Umm Al Quwain ficou em terceiro lugar com 128,1 pontos. A Spirit Level fechou os quatro primeiros colocados com 122,2 pontos.

Os patrocinadores e parceiros dos Gov Games 2024 creditaram o crescimento e a expansão do evento ao apoio constante do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Abdulla bin Damithan, CEO e diretor-administrativo da DP World CCG, disse que A DP World está imensamente orgulhosa de ser parceira dos Gov Games pelo segundo ano consecutivo. "Esse evento incorpora os valores de trabalho em equipe e determinação que estão intimamente alinhados com nossos princípios. O Gov Games nos inspira a ultrapassar os limites, promover o bem-estar e nos unirmos como uma comunidade no espírito de uma competição amigável. O evento se tornou um destaque do calendário esportivo de Dubai, que nossos funcionários e acionistas têm em alta conta", destacou.

Saeed Hareb, secretário-geral do Conselho de Esportes de Dubai, afirmou que o apoio e o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ao evento contribuíram para melhorar sua posição entre os principais eventos esportivos organizados em Dubai.

Hareb observou que o acompanhamento constante das competições pelo xeique Hamdan aumenta o entusiasmo dos jogadores participantes e os motiva a dar o seu melhor. "Os Gov Games se tornaram uma iniciativa esportiva pioneira e um evento fundamental no calendário esportivo anual de Dubai, solidificando ainda mais a posição do emiirado no mapa esportivo global. A cada ano, os Gov Games registram um número crescente de participantes de fora do país e um aumento no comparecimento", disse Hared.

E acrescentou que "o número de equipes representando entidades dos Emirados e cidades de vários continentes do mundo, bem como o aumento de eventos e categorias, reflete o sucesso dessa iniciativa em atingir seus objetivos. O evento conseguiu unir cidades de todo o mundo em um único encontro, promovendo um espírito competitivo com o objetivo de alcançar as melhores classificações. Isso reforça ainda mais a posição de Dubai como um importante centro esportivo global", reiterou.

E continuou explicando que a característica que distingue esses Jogos é o lançamento de novos desafios e uma gama diversificada de tarefas a cada ano, aumentando a emoção e a intensidade da competição entre todas as equipes. "A iniciativa reúne o espírito de união entre os participantes, promovendo o trabalho em equipe e a solução coletiva de problemas para atingir objetivos comuns e superar obstáculos", enfatizou.

O Eng. Ali Khalifa Al Shamsi, diretor-geral da Emarat, declarou que "o patrocínio de ouro da Emarat à quinta edição dos Gov Games faz parte do nosso compromisso de desempenhar um papel ativo no sucesso de várias iniciativas que visam melhorar a saúde mental, física e emocional da comunidade e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos."

E destacou que isso contribui para alcançar os objetivos da Agenda Social 33 de Dubai, para estabelecer a cidade como um centro de esportes e adquirir uma melhor qualidade de vida, juntamente com outras iniciativas delineadas para a próxima década. "Estamos empenhados em patrocinar e participar ativamente dos Gov Games, uma iniciativa que representa uma oportunidade única de fortalecer as conexões entre várias entidades governamentais", ressaltou.

Ali Sajwani, diretor-administrativo da Propriedades Damac, afirmou que "de acordo com a nossa responsabilidade social e para apoiar as iniciativas do Governo, temos orgulho de patrocinar os Gov Games, refletindo o nosso compromisso de implementar os esforços da liderança visionária para melhorar o status global de Dubai como sede e organizadora de competições esportivas." E acrescentou ter orgulho de sediar o bem-sucedido evento de qualificação Batalha da Comunidade no Damac Hills 2, que antecedeu os desafios finais. "Também valorizamos a forte participação da Damac nos Gov Games, reconhecendo a competição significativa entre as equipes participantes como uma prova da importância do evento e do papel substancial que os esportes desempenham na melhoria do bem-estar da comunidade", completou.

Abdulla Mohammed Alashram, CEO do Grupo 7X, disse que sob a liderança do xeique Hamdan, os Gov Games são um farol de inovação, trabalho em equipe e excelência. "Nosso patrocínio de ouro desse evento de primeira linha reflete os valores fundamentais da 7X de promover a inovação e ultrapassar os limites da excelência em todas as facetas de nossas operações. E mostra o nosso compromisso em promover uma cultura que é impulsionada pelo desempenho, pela colaboração e que estabelece novos padrões de dinâmica de equipe e de realização. Os Gov Games oferecem uma plataforma única que mostra a poderosa sinergia entre o compromisso do setor público e do setor privado em promover uma comunidade que valoriza a resiliência, o trabalho em equipe e a diversidade, reforçando a posição de Dubai como uma cidade de unidade e realização coletiva. Estamos entusiasmados em apoiar o bem-estar de nossa comunidade e celebrar o que pode ser alcançado juntos", declarou.

Manea Juma Alkindi, membro do Comitê de Esportes da DEWA, disse estar participando da quinta edição dos Gov Games como patrocinador prata. "A Autoridade é representada por uma equipe masculina e uma feminina. E continua a incentivar os funcionários a participar de várias atividades esportivas para promover o conceito de trabalho em equipe e adotar um estilo de vida saudável. Estamos confiantes na capacidade de ambas as equipes de alcançar a excelência novamente este ano, após os excelentes resultados alcançados pelas equipes da DEWA nas quatro edições anteriores, e desejamos sucesso a elas", afirmou.

Ao participar dos jogos desta edição, Suhail Bin Tarraf, diretor de Operações da FAB, declarou que como espectador dos Gov Games, é preciso dizer que o padrão da competição é extremamente alto e é impressionante ver as equipes trabalhando em conjunto para concluir os desafios que lhes são propostos. "O First Abu Dhabi Bank parabeniza todos os participantes dos jogos e deseja sucesso aos classificados de hoje na próxima rodada. Estamos ansiosos para o restante da edição de 2024 e para apoiar esse evento excepcional e único, que continuará crescendo nos próximos anos", enfatizou.

Hayssam Hajjar, diretor de Gestão de Ativos dos Emirados Árabes Unidos, Al-Futtaim Imóveis, disse que a localização privilegiada da Cidade do Festival de Dubai, com fácil acesso a muitos dos pontos de referência, faz dele um centro ideal para eventos em todo o emirado, como os Gov Games, um dos maiores eventos que acontecem em Dubai este ano. "Além disso, seu destino expansivo e exclusivo à beira-mar proporcionará um cenário deslumbrante para os competidores no que certamente será outra edição fantástica do evento. As colaborações com as entidades governamentais são essenciais para que o setor privado apoie a visão de Dubai de se tornar uma das cidades mais vibrantes e ativas do mundo, enriquecendo a vida dos residentes e visitantes", ressaltou.

Abdullah Al Mulla, cofundador da Home Bakery, disse estar muito satisfeito por fazer parte de um evento tão importante e comemorar o sucesso alcançado por meio da colaboração entre entidades nos Emirados Árabes Unidos. "Participar desse evento é um marco significativo para nós e temos muito orgulho de testemunhar os avanços contínuos e as oportunidades que os EAU continuam a apresentar", declarou.