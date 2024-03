Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo fornece USD 150 milhões para promover ações climáticas na Colômbia

VIENA, 2 de março de 2024 (WAM) -- O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo da OPEP) está cofinanciando o "Programa de Política de Ação Climática e Transição Energética" da Colômbia com um empréstimo de USD 150 milhões baseado em políticas. O programa tem como objetivo fomentar oportunidades econômicas com base no uso sustentável dos recursos naturais, desenvolver modelos de economia circular e promover a transição energética.

O diretor-geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, disse ter o prazer de apoiar a ação climática da Colômbia e promover o crescimento sustentável e resiliente. "Com nosso empréstimo, o país poderá adotar medidas que reduzam a vulnerabilidade às mudanças climáticas e impulsionem o desempenho econômico. Isso se alinha com as metas do Plano de Ação Climática do Fundo da OPEP", afirmou.

O Fundo da OPEP está co-financiando o projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o Banco de Desenvolvimento KFW da Alemanha, a Agence française de développement (AFD) e o Banco Centro-Americano de Integração Econômica (CABEI, na sigla em inglês).

Os empréstimos baseados em políticas do Fundo OPEP contribuem para as necessidades de financiamento dos países, fornecendo recursos de desembolso rápido condicionados a reformas políticas e institucionais que ajudam a fortalecer a estrutura econômica e a criação de condições para o crescimento sustentável e inclusivo. Os empréstimos apoiam uma agenda de reformas e a implementação de políticas acordadas entre os cofinanciadores e o Governo.

O programa da Colômbia se concentra em três componentes: fortalecer a capacidade de implementação para gerenciar a ação climática; promover oportunidades econômicas com base no uso sustentável dos recursos naturais e no desenvolvimento de modelos de economia circular; e promover a transição energética. As ações políticas incluem, entre outras, a conservação e a proteção da biodiversidade, a consolidação de negócios verdes, a promoção de uma agricultura inteligente em relação ao clima e a diversificação da matriz energética do país.

O Plano de Ação Climática do Fundo OPEP, lançado em 2022, compromete 40% de todos os novos financiamentos a investimentos relacionados ao clima até 2030. O programa está sendo implementado com sucesso em todo o portfólio de investimentos do Fundo OPEP.