Fim de semana na Itália será marcado por nevascas recordes

ROMA, 2 MAR (ANSA) - O primeiro fim de semana de março será marcado por fortes ventos, frio e neve em várias partes da Itália, informou neste sábado (2) o portal iLMeteo.it.

De acordo com o meteorologista Mattia Gussoni, serão registradas nevascas recordes, de até 150 centímetros em 24 horas, em "uma das nevascas mais fortes dos últimos 10-20 anos em algumas áreas do norte do Piemonte e do leste do Vale de Aosta".

As chuvas também são esperadas devido a uma área de baixa pressão que está sendo formada do Oceano Atlântico para o Golfo da Ligúria e gera más condições climáticas, com precipitação também na próxima semana, especialmente no centro-norte da Itália.

"É um fluxo de ar instável proveniente do Atlântico Norte, entrando pela França, o que provocará uma área de baixa pressão no Mar da Ligúria", acrescenta.

Este fenômeno é conhecido como "Depressão da Ligúria", ou "Baixa de Gênova", relacionado ao fluxo instável do Atlântico.

Esta zona de depressão irá gerar correntes muito húmidas em direção aos Alpes do Piemonte e ao Vale de Aosta, com nevascas que, segundo o meteorologista, poderão atingir cerca de 150 centímetros em 24 horas, além dos 1.200-1.300 metros de altitude.

A expectativa é de que o mau tempo também atinja a Toscana e a Sardenha a partir da tarde deste domingo (3). (ANSA).

