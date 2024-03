Conferência Ministerial obteve alguns resultados muito bons para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, afirma diretora-geral da Organização Mundial do Comércio

ABU DHABI, 1º de março de 2024 (WAM) -- A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, disse que a 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) da OMC resultou em decisões muito boas e agradeceu aos Emirados Árabes Unidos pela organização bem-sucedida do evento global.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) na noite de sexta, a autoridade internacional afirmou ser muito grata ao Governo dos Emirados Árabes Unidos e ao Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior, por uma reunião muito bem-sucedida. "Trabalhamos muito. Foi difícil, mas conseguimos graças à sua presidência", enfatizou.

"Portanto, somos extremamente gratos. E os preparativos foram maravilhosos. Minha visão é muito positiva; conseguimos fechar alguns temas de negociação. Obtivemos alguns resultados muito bons para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Sim, não conseguimos fechar alguns outros assuntos, mas continuaremos trabalhando neles em Genebra", acrescentou.

A 13ª Conferência Ministerial da OMC, concluída na sexta-feira em Abu Dhabi, aprovou uma extensão da Renúncia ao TRIPS, permitindo que os países em desenvolvimento aumentem a capacidade de produção de vacinas para a Covid-19 e futuras pandemias.

A Conferência Ministerial da OMC também afirmou a continuidade dos esforços para reformar o Sistema de Solução de Controvérsias (DSS). Essa reforma tem como objetivo estabelecer um sistema abrangente, eficaz e acessível para todos os membros até o final de 2024. Para atingir esse objetivo, a declaração final enfatiza a necessidade de discussões inclusivas e transparentes para aproveitar o progresso existente e abordar os desafios remanescentes, incluindo aqueles relacionados ao Órgão de Apelação.

Além disso, os países membros da OMC concordaram com a extensão de uma moratória sobre as tarifas de comércio eletrônico até a 14ª Conferência Ministerial da Organização em 2026. Essa decisão marca uma conquista significativa para a conferência, que abordou extensas negociações sobre várias questões importantes que afetam o futuro do comércio global.