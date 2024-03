Agência de Notícias dos Emirados - WAM fortalece colaboração com instituições de mídia do Quênia

NAIRÓBI, 2 de março de 2024 (WAM) -- Uma delegação da Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM), liderada pelo diretor-geral Mohamed Jalal Alrayssi, visitou várias organizações de mídia no Quênia e se reuniu com seus respectivos funcionários seniores para discutir oportunidades de desenvolvimento de cooperação bilateral nas áreas de mídia, transferência de conhecimento e intercâmbios culturais.

Os delegados se reuniram com Julia Majale, diretora-administrativa da TUKO, uma plataforma online de criação de ativos digitais; Paul Macharia, diretor-administrativo interino da Companhia de Radiodifusão do Quênia (KBC, na sigla em inglês); Najib Gouiaa, CEO da MediaCity Mauritius; e Joseph Kipkoech, diretor da Diretoria de Serviços de Informação do Quênia, à qual a Agência de Notícias do Quênia é afiliada. As reuniões abordaram as perspectivas de acelerar a colaboração entre as mídias no campo digital, o intercâmbio de programas de rádio, o treinamento profissional e a troca de experiência.

A equipe também visitou o Grupo Nation Media, a maior empresa de mídia independente da África Oriental e Central, com operações em mídia impressa, de transmissão e digital, e se reuniu com Joe Ageyo, editor-chefe.

A viagem foi concluída com uma visita ao Grupo Standard Plc, uma organização multimídia com investimentos em plataformas de mídia que abrangem operações de impressão de jornais, televisão e transmissão de rádio, onde discutiram com Ochieng Rapuro, editor-chefe, maneiras de aprimorar a cooperação conjunta.

A delegação da WAM convidou as organizações de mídia quenianas a participar da terceira edição do Congresso Global de Mídia (GMC), que será realizado em Abu Dhabi em novembro.

O GMC oferece uma plataforma global para que instituições, empresas, partes interessadas e especialistas relevantes no setor troquem experiências e conhecimentos, criem parcerias e aprendam sobre os últimos desenvolvimentos e inovações no campo da mídia em nível global.

Durante a visita, Alrayssi enfatizou a importância que a WAM atribui à construção de parcerias efetivas com instituições de mídia na África. A Agência aspira expandir seu alcance de mídia para diferentes partes do mundo e para a África em particular, para apoiar sua presença no cenário regional e internacional como uma das fontes confiáveis e referência de notícias de prestígio.