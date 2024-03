13ª Conferência Ministerial termina com decisões sobre reforma e desenvolvimento de disputas e o compromisso de continuar as negociações em andamento

ABU DHABI, 2 de março de 2024 (WAM) -- Os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) concluíram a 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) em Abu Dhabi, no dia 2 de março, com a adoção de uma Declaração Ministerial que estabelece uma agenda de reformas voltada ao futuro para a Organização. Os ministros também tomaram várias decisões ministeriais, incluindo a renovação do compromisso de um sistema de solução de controvérsias completo e em bom funcionamento até 2024 e de melhorar o uso das disposições de tratamento especial e diferenciado (S&DT) para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (LDCs). Eles também concordaram em continuar as negociações em todas as áreas em que a convergência não foi alcançada na MC13.

A Conferência Ministerial reuniu cerca de 4 mil ministros, autoridades comerciais seniores e outros delegados dos 164 membros e observadores da OMC, além de representantes da sociedade civil, das empresas e da mídia global. Inicialmente programada para os dias 26 a 29 de fevereiro, a Conferência foi estendida em um esforço final para chegar a resultados sobre as várias questões em jogo.

Os membros adotaram a Declaração Ministerial de Abu Dhabi, em que se comprometeram a preservar e fortalecer a capacidade do sistema comercial multilateral, com a OMC em seu núcleo, para responder aos desafios comerciais atuais.

A Declaração Ministerial destaca a centralidade da dimensão do desenvolvimento no trabalho da OMC, reconhecendo o papel que o sistema multilateral de comércio pode desempenhar na contribuição para a realização da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também reconheceu a contribuição do empoderamento econômico das mulheres e a participação delas no comércio para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável.

Os membros reconheceram o papel e a importância dos serviços para a economia global, uma vez que geram mais de dois terços da produção econômica mundial e são responsáveis por mais da metade de todos os empregos. E incentivaram os órgãos relevantes da OMC a continuar seu trabalho para analisar e aproveitar todas as lições aprendidas durante a pandemia da Covid-19 e criar soluções eficazes em caso de futuras pandemias de maneira rápida.

O Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da MC13, agradeceu aos membros por seu engajamento ativo durante a Conferência. Ele observou que, embora nem tudo o que as delegações se propuseram a realizar pudesse ser cumprido, o compromisso demonstrado fortalecerá ainda mais o sistema de comércio multilateral.

Em relação à reforma da solução de controvérsias, os membros adotaram uma Decisão Ministerial reconhecendo o progresso feito com o objetivo de ter um sistema de solução de controvérsias completo e em bom funcionamento, acessível a todos os membros até 2024. Os ministros instruíram os funcionários a acelerar as discussões, aproveitar o progresso já alcançado e trabalhar nas questões não resolvidas. A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, enfatizou o progresso feito com as contribuições dos membros. "Vamos continuar a arregaçar as mangas para avançar nessa reforma e cumpri-la até 2024", disse ela.

Os ministros adotaram uma Decisão Ministerial que responde a um mandato de 23 anos para revisar as disposições de tratamento especial e diferenciado (S&DT) para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (LDCs) com o objetivo de torná-las mais precisas, eficazes e operacionais. "Essa é uma vitória para o desenvolvimento, que ajudará a permitir que os países em desenvolvimento, especialmente os LDCs, cumpram seus compromissos com a OMC, exerçam seus direitos e se integrem melhor ao comércio global", afirmou Okonjo-Iweala.

Em outro momento inédito, os ministros conversaram sobre como o comércio se relaciona com duas questões urgentes que estão no centro dos desafios políticos, econômicos e ambientais atuais, ou seja, o desenvolvimento sustentável e a inclusão socioeconômica. A diretora-geral Okonjo-Iweala enfatizou o reconhecimento pelos membros do "papel que o comércio e a OMC podem desempenhar na capacitação das mulheres, na expansão das oportunidades para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e na conquista do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões - econômica, social e ambiental".

No início da conferência, os ministros aprovaram formalmente os termos de adesão à OMC de Comores e Timor-Leste, os primeiros novos membros em quase oito anos. Os membros também concordaram com uma Decisão Ministerial sobre medidas concretas para facilitar o caminho para a graduação da categoria de países menos desenvolvidos. Além disso, adotaram uma Decisão Ministerial reafirmando o compromisso com o Programa de Trabalho sobre Pequenas Economias.

Em relação ao comércio eletrônico, os ministros adotaram uma Decisão Ministerial instruindo o Conselho Geral a realizar revisões periódicas do Programa de Trabalho de Comércio Eletrônico com o objetivo de apresentar recomendações de ação à Conferência Ministerial. Os membros também concordaram em manter a prática atual de não impor tarifas alfandegárias sobre transmissões eletrônicas até a 14ª Sessão da Conferência Ministerial (MC14) ou 31 de março de 2026, o que ocorrer primeiro. A moratória e o Programa de Trabalho expirarão nessa data. E também adotaram uma Decisão Ministerial para estender a moratória sobre reclamações de não-violação e situações relativas ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) até a MC14.

O ímpeto por trás do Acordo de Subsídios à Pesca continuou a ganhar ritmo, com a África do Sul apresentando seu instrumento de aceitação à chefe da OMC, Okonjo-Iweala, pouco antes do encerramento da conferência.

No início da conferência, dez membros da OMC - Brunei Darussalam, Chade, Malásia, Noruega, Filipinas, Ruanda, Arábia Saudita, África do Sul, Togo e Turquia - depositaram seus instrumentos de aceitação do Acordo de Pesca, elevando o número total de membros da Organização que aderiram formalmente ao Acordo para 71 e colocando esse acordo histórico para a sustentabilidade dos oceanos no caminho certo para entrar em vigor em um ritmo recorde.

"Na segunda onda de negociações sobre subsídios à pesca, vocês reduziram algumas lacunas pendentes, mas várias outras ainda permanecem", disse Okonjo-Iweala. "Embora eu esperasse que pudéssemos concluir essas negociações em Abu Dhabi, vocês prepararam o terreno para sua conclusão na próxima Conferência Ministerial, se não antes. Os meios de subsistência de 260 milhões de pessoas que dependem direta ou indiretamente da pesca marinha estão em jogo", enfatizou.

Com relação à agricultura, apesar das intensas negociações durante a MC13, os membros não conseguiram chegar a uma convergência. Permaneceram as divergências sobre a manutenção de estoques públicos (PSH) para fins de segurança alimentar e com relação aos cronogramas, resultados esperados e o escopo da flexibilidade a ser fornecida às importações de alimentos pelos países mais vulneráveis em relação às restrições de exportação.

A diretora-geral Okonjo-Iweala lembrou que isso vem sendo trabalhado há mais de duas décadas. "Na MC12, não conseguimos sequer chegar a um acordo sobre um texto. Embora existam desafios, pela primeira vez temos um texto. Não conseguimos terminar o trabalho aqui. Portanto, vamos voltar para Genebra e cumprir o prometido!", argumentou.

A chefe da OMC agradeceu aos membros por seus esforços para buscar a convergência em questões difíceis, especialmente porque a conferência ocorreu em um cenário global marcado por incertezas econômicas e geopolíticas. "Trabalhamos muito nesta semana. Conseguimos algumas coisas importantes e não conseguimos concluir outras. No entanto, fizemos com que essas partes do trabalho avançassem de forma importante. Ao mesmo tempo, conseguimos algumas conquistas importantes para a OMC e lançamos as bases para outras", disse ela.

Outras questões

A MC13 também viu a entrada em vigor de novas disciplinas sobre a regulamentação doméstica de serviços, que deve reduzir os custos comerciais em mais de USD 125 bilhões em todo o mundo. Apoiada por 72 membros da OMC, essa iniciativa conjunta foi projetada para facilitar o comércio de serviços por meio da racionalização e simplificação dos procedimentos regulatórios. E inclui o primeiro compromisso em um acordo da OMC para garantir a não discriminação entre homens e mulheres quando eles buscam permissões para fornecer serviços.

Além disso, os ministros que representam 123 membros da OMC emitiram, em 25 de fevereiro, uma Declaração Ministerial Conjunta que marca a finalização do Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento (IFD) e o disponibilizou ao público. Os participantes representam três quartos dos membros da OMC, incluindo cerca de 90 economias em desenvolvimento e 26 economias menos desenvolvidas.

Olhando para o futuro, Okonjo-Iweala declarou que a OMC continua sendo uma fonte de estabilidade e resistência em um cenário econômico e geopolítico repleto de incertezas e choques externos. "O comércio continua sendo uma força vital para melhorar a vida das pessoas e para ajudar as empresas e os países a lidar com o impacto desses choques. Vamos descansar um pouco, depois nos reagrupar e retomar", concluiu.