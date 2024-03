Yellen diz que EUA estão comprometidos com trabalho financeiro do G20, apesar de divisões sobre linguagem de guerra

SANTIAGO (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira que o governo norte-americano estava fortemente comprometido com o trabalho dos ministros das Finanças do G20, apesar do fracasso do grupo em chegar a um consenso sobre a linguagem do comunicado em relação às guerras na Ucrânia e em Gaza.

"Muitos países, incluindo os Estados Unidos, expressaram sua desaprovação em relação ao comportamento da Rússia na Ucrânia e também observaram suas repercussões econômicas altamente negativas para o mundo como um todo, incluindo os países menos desenvolvidos", disse Yellen em uma coletiva de imprensa no Ministério das Finanças do Chile. "Nós e muitos outros também expressamos uma enorme preocupação com a situação humanitária em Gaza."

(Reportagem de Andrea Shalal)