Verstappen supera Ferrari e é pole position no GP do Bahrein

SÃO PAULO, 1 MAR (ANSA) - O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, largará na pole position no Grande Prêmio do Bahrein, que acontece neste sábado (2), no Circuito de Sakhir.

Esta é a 33ª pole da carreira do piloto da Red Bull e a primeira da temporada 2024. Ele só assumiu a ponta do treino classificatório no Q3.

O holandês cravou o primeiro lugar com tempo de 1m29s179, 0s228 sobre o monegasco Charles Leclerc, que vai completar a primeira fila na segunda posição.

A Ferrari havia dominado grande parte da disputa. O espanhol Carlos Sainz chegou a ser o mais rápido no Q1, enquanto Leclerc liderou o Q2, mas foi superada por Verstappen no Q3.

Já o terceiro colocado no grid de largada é George Russell, da Mercedes (1m28s485), seguido de Sainz (1m29s507), Sergio Perez, da Red Bull (1m29s537), e Fernando Alonso, da Aston Martin (1m29s542).

Na sequência aparecem Lando Norris e Oscar Piastri (ambos da McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) e Nico Hulkenberg (Haas).

O Grande Prêmio do Bahrein acontece neste sábado (2), a partir das 12h (Horário de Brasília). A disputa não será realizada no domingo por conta do ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.

(ANSA).

