UE mira diamantes russos em nova repressão, diz fonte

BRUXELAS, 1 MAR (ANSA) - Fontes de Bruxelas revelaram que uma nova repressão à importação de diamantes russos pela União Europeia (UE), em coordenação com o G7, entra em vigor a partir desta sexta-feira (1º).

Desta forma, será introduzida uma proibição gradual da importação de diamantes russos de países terceiros. "Todos os diamantes russos brutos ou polidos de um quilate ou mais, ou trabalhados em países terceiros, serão, portanto, banidos do mercado do G7, incluindo a UE, em particular no que diz respeito aos diamantes russos extraídos que foram transformados em pedras polidas", explicaram.

Segundo os relatos, "embora os importadores devam demonstrar a origem não russa através de provas documentais durante um período de transição de seis meses, o cumprimento desta proibição 'indireta' de importação será, em última análise, monitorizado através de um sistema de verificação e certificação, baseado em tecnologias robustas de rastreabilidade".

"Isso permitirá que os diamantes sejam rastreados digitalmente", acrescentaram.

Em colaboração com os membros do G7 e a Comissão Europeia, a Bélgica também iniciará hoje a introdução gradual de um sistema de controle baseado na rastreabilidade tecnológica, a fim de tornar o sistema totalmente operacional até 1º de setembro.

De acordo com as fontes, "só um mecanismo sólido de rastreabilidade proporcionará as garantias necessárias para tornar o regime de sanções tão impermeável quanto possível, reduzindo efetivamente as possibilidades de evasão ou incumprimento".

"Este importante passo, dado em estreita consulta com a indústria em geral e com os países produtores de diamantes também pode melhorar significativamente a transparência da indústria internacional de diamantes em geral", concluíram.

A expectativa é de que o sistema ofereça "a oportunidade de estabelecer um novo padrão de transparência, fortalecendo iniciativas existentes". (ANSA).

