'Terapia de bolso': 10 livros para ajudar a lidar com diferentes emoções

Dicas realmente produtivas, lições de vida que criam empatia e exercícios interativos para descobrir mais sobre si mesmo e, assim, obter ferramentas emocionais para levar um dia a dia mais leve e feliz. Essas temáticas são abordadas em 10 livros selecionados especialmente pelo Guia de Compras UOL. A expectativa é que as obras ajudem você e tenham efeitos benéficos sobre as suas emoções.

É claro que a psicoterapia não pode e nem deve ser substituída por livro algum. É um trabalho sério, eficaz e necessário não só para quem deseja se conhecer melhor, mas para quem atravessa um período de sofrimento emocional. Estas obras, porém, podem ser um bom ponto de partida.

Do que se trata: O livro acompanha a jornada de autodescoberta da autora, a psicoterapeuta Lori Gottlieb. Entre relatos sobre histórias de pacientes e de suas próprias sessões com seu terapeuta, ela conduz o leitor à reflexão de questões universais como solidão, separação, amor, maternidade, perdão, sofrimento e autossabotagem.

O livro acompanha a jornada de autodescoberta da autora, a psicoterapeuta Lori Gottlieb. Entre relatos sobre histórias de pacientes e de suas próprias sessões com seu terapeuta, ela conduz o leitor à reflexão de questões universais como solidão, separação, amor, maternidade, perdão, sofrimento e autossabotagem. Por que ler: Na Amazon, o livro é o mais vendido da categoria Psicologia Clínica Saúde, Boa Forma e Dieta. A obra fez tanto sucesso que rendeu outros dois livros nas versões Diário e Workbook.

Do que se trata: "Diário da Sombra" é um guia que oferece exercícios práticos e transformadores para acessar o inconsciente e descobrir aspectos de si mesmo que possam estar escondidos, suprimidos ou até mesmo sendo negados. Keila Shaheen utiliza o conceito de sombra, baseado na obra do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (1875-1961), para trazer à tona medos, inseguranças e padrões de comportamento negativos e, a partir disso, lidar com eles e se conhecer e viver melhor.

"Diário da Sombra" é um guia que oferece exercícios práticos e transformadores para acessar o inconsciente e descobrir aspectos de si mesmo que possam estar escondidos, suprimidos ou até mesmo sendo negados. Keila Shaheen utiliza o conceito de sombra, baseado na obra do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (1875-1961), para trazer à tona medos, inseguranças e padrões de comportamento negativos e, a partir disso, lidar com eles e se conhecer e viver melhor. Por que ler: A autora é terapeuta e criadora do aplicativo Zenfulnote, focado em bem-estar pessoal. O livro é um fenômeno no TikTok. Nesta promoção, a obra vem acompanhada de um lápis exclusivo para preencher o diário.

Do que se trata: São 100 perguntas, em folhas soltas, para quem quer se conhecer melhor e entender angústias, medos, sentimentos de culpa e outros problemas emocionais que afligem a todos nós. "Em que momento da sua vida você se sentiu com raiva?", "O que está impossibilitando você de fazer o que realmente quer?" e "Que controle você tem sobre a sua vida?" são alguns exemplos de questões que fazem parte desse livro-caixinha

São 100 perguntas, em folhas soltas, para quem quer se conhecer melhor e entender angústias, medos, sentimentos de culpa e outros problemas emocionais que afligem a todos nós. "Em que momento da sua vida você se sentiu com raiva?", "O que está impossibilitando você de fazer o que realmente quer?" e "Que controle você tem sobre a sua vida?" são alguns exemplos de questões que fazem parte desse livro-caixinha Por que ler: O livro também serve para auxiliar os terapeutas nos processos de tratamento.

Do que se trata: Este diário traz diversas atividades que ajudam a refletir sobre suas emoções, seus valores e seu propósito. Outro destaque são os exercícios para incorporar um novo hábito à rotina e um plano de ação guiado para atingir metas pessoais e/ou profissionais.

Este diário traz diversas atividades que ajudam a refletir sobre suas emoções, seus valores e seu propósito. Outro destaque são os exercícios para incorporar um novo hábito à rotina e um plano de ação guiado para atingir metas pessoais e/ou profissionais. Por que ler: Trata-se da versão interativa --mas com a mesma irreverência-- do best-seller de Mark Manson que vendeu mais de 15 milhões de exemplares em todo o mundo. Este diário ainda traz as mesmas sessões do livro de origem.

Do que se trata: Você consegue ser sincero quando ninguém está olhando? Este é o mote deste livro que convida quem lê a responder de forma honesta, sem censura nenhuma, sobre experiências do passado, preferências do presente e expectativas para o futuro.

Você consegue ser sincero quando ninguém está olhando? Este é o mote deste livro que convida quem lê a responder de forma honesta, sem censura nenhuma, sobre experiências do passado, preferências do presente e expectativas para o futuro. Por que ler: As respostas são um convite a um mergulho profundo em sua personalidade e podem produzir insights poderosos para a sua jornada. Depois de responder, você pode queimar o livro (ou não) conforme propõe a autora.

Do que se trata: Em mais uma obra sob medida para as mulheres, Rupi Kaur propõe exercícios guiados de escrita fincados em quatro capítulos principais: Feridas, Amores, Rupturas e Cura. Entre os temas trabalhados pela poetisa indiana feminista estão relações abusivas, autoestima, responsabilidade afetiva, ansiedade e autoimagem.

Em mais uma obra sob medida para as mulheres, Rupi Kaur propõe exercícios guiados de escrita fincados em quatro capítulos principais: Feridas, Amores, Rupturas e Cura. Entre os temas trabalhados pela poetisa indiana feminista estão relações abusivas, autoestima, responsabilidade afetiva, ansiedade e autoimagem. Por que ler: Autora best-seller do The New York Times, Rupi Kaur assinou as coletâneas de poemas "Outros Jeitos de Usar a Boca" e "O que o Sol Faz com as Flores". Em "Cura pelas Palavras", ela acompanha a leitora na criação de poemas que estimulam a criatividade e "tratam" a alma.

Do que se trata: Um livro repleto de atividades e reflexões para você aprender a se priorizar e enxergar a potência que é. Também destinado às mulheres, o livro aborda obstáculos como a dificuldade de amar a si mesma, crenças limitantes, síndrome da impostora e a tendência de priorizar os outros em vez de se colocar em primeiro lugar na própria vida.

Um livro repleto de atividades e reflexões para você aprender a se priorizar e enxergar a potência que é. Também destinado às mulheres, o livro aborda obstáculos como a dificuldade de amar a si mesma, crenças limitantes, síndrome da impostora e a tendência de priorizar os outros em vez de se colocar em primeiro lugar na própria vida. Por que ler: Além de dar dicas preciosas, Megan Logan, assistente social especializada em saúde mental feminina, sugere exercícios (como uma carta de amor para si mesma) para reforçar a autoestima e criar um senso de autovalorização.

Do que se trata: Quem fez ou faz terapia sabe que algumas sessões são tomadas pelo puro suco da reclamação generalizada. Este livro interativo serve para colocar no papel tudo aquilo que é preciso, como o título diz, deixar para lá para ter um dia a dia mais leve e feliz.

Quem fez ou faz terapia sabe que algumas sessões são tomadas pelo puro suco da reclamação generalizada. Este livro interativo serve para colocar no papel tudo aquilo que é preciso, como o título diz, deixar para lá para ter um dia a dia mais leve e feliz. Por que ler: De exercícios para se livrar do rancor a dizer adeus às coisas e pessoas que não cabem mais na sua vida, encontrar a serenidade é o objetivo maior de cada página deste livro que já vendeu mais de 800 mil exemplares nos Estados Unidos.

Do que se trata: O livro interativo é baseado na estrutura básica da obra de mesmo nome da autora: os pilares também são as chamadas criança-sombra e criança-sol. Aqui, no entanto, há também o tema autonomia x dependência como fio condutor de exercícios e reflexões que ajudarão adultos feridos emocionalmente a compreender seus sentimentos e se fortalecerem.

O livro interativo é baseado na estrutura básica da obra de mesmo nome da autora: os pilares também são as chamadas criança-sombra e criança-sol. Aqui, no entanto, há também o tema autonomia x dependência como fio condutor de exercícios e reflexões que ajudarão adultos feridos emocionalmente a compreender seus sentimentos e se fortalecerem. Por que ler: A psicóloga alemã Stahl é especialista em fobia de compromisso e dá palestras e seminários sobre temas relacionados a (re)construção da autoestima, amor e relacionamentos.

Do que se trata: Aprender a se priorizar, a praticar a autocompaixão e a estar presente na própria vida, sem sentir culpa ou desconforto, é a proposta desse livro interativo fininho, porém gigante em seus ensinamentos.

Aprender a se priorizar, a praticar a autocompaixão e a estar presente na própria vida, sem sentir culpa ou desconforto, é a proposta desse livro interativo fininho, porém gigante em seus ensinamentos. Por que ler: O exemplar faz parte da coleção Caderno de Exercícios, que percorre diversos assuntos de bem-estar e autoconhecimento com dicas e tarefas que vão de fazer listas até atividades de arteterapia.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).