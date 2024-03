S&P 500 e Nasdaq fecham em novos recordes com impulso de IA e queda nos yields dos Treasuries

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram nesta sexta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq alcançando novos fechamentos recordes, conforme os papéis de tecnologia avançaram com o entusiasmo contínuo pela inteligência artificial, enquanto uma queda nos rendimentos dos Treasuries forneceu mais apoio.

Os ganhos marcaram o segundo recorde de fechamento consecutivo para o índice de tecnologia Nasdaq, que também estabeleceu um pico intradiário, conforme papéis relacionados à IA, como os da Nvidia e Meta, o levaram a ultrapassar seu pico anterior de 16.212,23 pontos, estabelecido em novembro de 2021.

Até o final de fevereiro, os três principais índices registraram seu quarto mês consecutivo de ganhos em um rali amplamente impulsionado pelas perspectivas de crescimento relacionadas à IA, que também elevou as ações de semicondutores.

As ações da Nvidia subiram 4% e fecharam acima de 2 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez nesta sexta-feira. As ações da rival Advanced Micro Devices ganharam 5,25%, atingindo um pico de fechamento de 202,64 dólares, enquanto o índice Philadelfia de semicondutores também fechou em patamar recorde após um salto de 4,29% na sessão.

O Dow Jones subiu 0,23%, para 39.087,38 pontos. O S&P 500 ganhou 0,80%, para 5.137,08 pontos. O Nasdaq avançou 1,14%, para 16.274,94 pontos.

Apesar de um setor de serviços forte e de um mercado de trabalho apertado, a economia norte-americana ainda mostra bolsões de fraqueza, principalmente no setor industrial, embora os dados de sexta-feira tenham incluído alguns sinais de uma possível recuperação.

Isso ajudou a pressionar os rendimentos dos Treasuries para baixo, com o rendimento da nota de dois anos em queda para 4,519%.

O índice de tecnologia do S&P 500 teve o melhor desempenho entre os 11 principais setores, com ganho de 1,78%, enquanto o setor de serviços públicos foi o mais fraco, apresentando uma queda de 0,72%.