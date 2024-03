Setor manufatureiro dos EUA está com dificuldades para se recuperar, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor industrial dos Estados Unidos recuou ainda mais em fevereiro, com uma medida de emprego nas fábricas caindo para o nível mais baixo em sete meses, em meio ao declínio de novos pedidos.

O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que seu PMI industrial caiu de 49,1 em janeiro para 47,8 no mês passado. Esse foi o 16º mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo de 50, o que indica contração no setor industrial.

Esse é o período mais longo no vermelho desde o período de agosto de 2000 a janeiro de 2002. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 49,5. De acordo com o ISM, uma leitura do PMI abaixo de 42,5 ao longo do tempo indica uma contração da economia em geral. Essa orientação foi revisada para baixo, ante 48,7 anteriormente.

A economia continua a crescer, aumentando a uma taxa anualizada de 3,2% no quarto trimestre, segundo os dados mais recentes.

Embora os custos mais altos de empréstimos tenham esfriado a demanda por bens e pesado sobre o investimento empresarial em equipamentos, a pesquisa ISM e outras pesquisas de sentimento pintaram um quadro excessivamente ruim do setor industrial, que responde por 10,3% da economia.

Espera-se que o Fed comece a reduzir as taxas de juros em algum momento deste ano. Desde março de 2022, o banco central dos EUA aumentou sua taxa de juros em 5,25 pontos percentuais, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

O subíndice de novos pedidos prospectivo da pesquisa ISM caiu para 49,2 no mês passado, depois de ter se recuperado para 52,5 em janeiro.

A produção nas fábricas foi fraca, com o subíndice caindo de 50,4 em janeiro para 48,4 neste mês. Houve um leve indício de restrições na cadeia de suprimentos, provavelmente devido a interrupções relacionadas ao clima. A medida da pesquisa sobre as entregas dos fornecedores subiu para 50,1, de 49,1 no mês anterior. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas.

A inflação nos portões das fábricas permaneceu moderada. A medida dos preços pagos pelos fabricantes, segundo a pesquisa, caiu de 52,9 em janeiro para 52,5.

O emprego nas fábricas continuou a encolher. A medida de emprego industrial da pesquisa caiu para 45,9, a leitura mais baixa desde julho passado, em comparação com 47,1 em janeiro.

Essa medida, no entanto, não tem sido útil para prever a criação de vagas no setor industrial no relatório de emprego do governo, que é acompanhado de perto. O relatório de emprego de fevereiro está agendado para ser publicado na próxima sexta-feira.

