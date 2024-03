Sakamoto: Boatos sobre Marajó são a nova 'mamadeira de piroca' da direita

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto afirmou no UOL News desta sexta (1º) que os boatos que circulam nas redes sociais sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes na Ilha de Marajó (PA) são a nova 'mamadeira de piroca' da extrema direita no Brasil.

O tema viralizou nas redes sociais no mês passado depois que uma cantora gospel denunciou abusos infantis na região. Políticos bolsonaristas são acusados de pagar para impulsionar postagens no Instagram e Facebook.

Uma das estratégias da extrema direita é pegar temas relacionados à sexualidade, principalmente envolvendo crianças, como exploração sexual e pedofilia, para gerar medo e, a partir disso, dizer 'não fiquem com medo, nós vamos defender vocês frente às pessoas que fazem isso'. Existe exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil e cubro isso há muitos anos. É uma das coisas mais horrendas. Agora, segundo dados do SUS e da segurança pública, a maior parte das vítimas de violência sexual são abusadas por familiares e conhecidos, inclusive religiosos do entorno da família.

O pessoal da extrema direita explora esse tipo de pauta, muitas vezes gerando boatos, gerando mentira, criando histórias onde elas não existem justamente para, a partir disso, arregimentar o rebanho, que vai ficar com medo, para perto de si. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembrou quando a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro (PL), Damares Alves, atual senadora (Republicanos/DF), veiculou boatos em 2019 sobre crianças da Ilha do Marajó que tinham dentes arrancados e comiam comida pastosa para garantir serviços sexuais. Isso não se comprovou e ela foi denunciada pelo Ministério Público.

Agora, isso reaparece num momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está numa dificuldade, em que precisa arregimentar, unificar e mobilizar o seu rebanho de extrema direita. Isso vai se conectando.

Não estou querendo dizer que não tem exploração sexual em Marajó. Tem em Marajó, em toda a Região Norte e no Brasil inteiro. Não precisa ir para Marajó. Vai nas rodovias, em postos de gasolina, boleias de caminhão, casas de prostituição, barcos usados para explorar meninas na Região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste, Tem isso em todos os lugares, é terrível. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Mas não há evidências de que Marajó seja o grande polo de exploração sexual de crianças e adolescentes. Contudo, é necessário ter uma 'mamadeira de piroca', exatamente, para conseguir trazer o público, deixá-lo com medo e conduzi-lo para as suas necessidades políticas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

