Sainz e Alonso dominam a 3ª sessão de treinos livres do GP do Bahrein

Os espanhóis Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin) terminaram nas duas primeiras posições na terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, primeira prova do Mundial de Fórmula 1 de 2024, nesta sexta-feira (1º) no circuito de Sakhir.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial, ficou na terceira posição.

A outra Ferrari, pilotada pelo monegasco Charles Leclerc, terminou em quarto lugar, à frente do piloto britânico da McLaren, Lando Norris.

Depois de registrarem os melhores tempos na quinta-feira, os pilotos britânicos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russell foram 12º e 6º.

A sessão classificatória está marcada para esta sexta-feira, às 19h locais (13h de Brasília), ao anoitecer. A corrida será disputada no sábado às 18h locais (12h de Brasília).

-- Terceira sessão de treinos livres:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.824 (18 voltas)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.965 (18)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:31.062 (16)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.094 (17)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.118 (12)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:31.190 (12)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:31.210 (13)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:31.248 (17)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:31.278 (13)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.396 (17)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.449 (13)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:31.452 (20)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.631 (14)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:31.671 (20)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:31.965 (17)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:32.000 (17)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:32.096 (16)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:32.124 (11)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:32.125 (16)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:32.382 (14)

hdy/jld/pm/aam/yr

© Agence France-Presse