Rublev é desclassificado em Dubai após gritar com juiz; Humbert elimina Medvedev

O russo Andrey Rublev, quinto do ranking mundial, foi desclassificado nesta sexta-feira (1º) nas semifinais do torneio ATP 500 de Dubai, onde enfrentava o cazaque Alexander Bublik (23º), por ter gritado com um dos árbitros de linha.

A outra semifinal também teve resultado ruim para o russo Daniil Medvedev, quarto colocado do mundo e atual campeão, que foi derrotado por 7-5 e 6-3 pelo francês Ugo Humbert (18º).

A final de Dubai, que parecia que seria um duelo russo Medvedev-Rublev como o da final deste torneio em 2023, não contará, portanto, com nenhum desses protagonistas.

Rublev e Bublik estavam muito equilibrados no terceiro e decisivo set, com parciais até aquele momento de 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) e 6-5 a favor do cazaque. Foi então que o russo, segundo cabeça-de-chave, confrontou verbalmente um juiz de linha, segundo as imagens televisivas, sem que fosse possível distinguir exatamente o que ele dizia.

O árbitro em questão afirmou que o jogador o havia insultado em russo. Rublev disse que estava falando em inglês e não usou palavrões, mas o juiz de linha manteve sua versão e o supervisor da ATP interveio, decidindo por sua desclassificação.

Já Ugo Humbert, campeão do torneio de Marselha no início de fevereiro, continua em boa fase.

O francês de 25 anos se classificou para a sexta final de sua carreira. Ele foi campeão em todas as vezes em que chegou à final de um torneio ATP.

Nas quartas de final já havia surpreendido outro 'Top 10', o polonês Hubert Hurkacz (8º), e agora confirmou sua grande semana com esta grande vitória sobre Medvedev, que voltou ao circuito esta semana após uma pausa de quase um mês, desde que perdeu para o italiano Jannik Sinner na final do Aberto da Austrália.

-- Torneio ATP 500 de Dubai

- Simples - Semifinais:

Ugo Humbert (FRA/N.5) x Daniil Medvedev (RUS/N.1) 7-5, 6-3

Alexander Bublik (CAZ/N.7) x Andrey Rublev (RUS/N.2) 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-5 e desclassificação

bur/dar/dr/ol/aam/yr

© Agence France-Presse