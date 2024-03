Xixi na madrugada: com luminária com sensor você não precisa acender a luz

Quem nunca topou o dedinho na quina da cama a noite no escuro levante a mão! Além da dor, bater o dedo sempre me deu aquele susto e, na maioria das vezes, eu ainda acordava meu marido com meu grito.

Acender a luz resolve o problema, claro, mas a mudança brusca na iluminação irrita os meus olhos. Então testei duas luminárias com sensor de presença para me ajudar e te conto agora o resultado.

A Momo Glow (em formato de barra) detecta a presença com uma distância de até quatro metros. No dia que a deixei em cima da mesinha de cabeceira, o produto acendeu assim que entrei no quarto.

Já a luminária Luzinha (a redonda) detecta a presença quando a gente está bem perto. Quando a deixei no chão, por exemplo, ela acendeu só quando parei ao lado dela. Quando estava no armário, ela acendeu quando passei a mão por cima e na hora que outro cabide encostou nela.

As luminárias acendem de forma automática quando detectam a presença e também apagam sozinhas.

Pontos positivos

Compacta: A luminária Luzinha cabe na palma da mão. Por causa do seu tamanho, ela pode ficar em qualquer lugar sem atrapalhar o fluxo. Dentro do armário, me ajudou a escolher as roupas no escuro. Já no chão, ajudou a me guiar para ir até o banheiro durante a madrugada.

Sem fio: Como não tem cabo, fica bem fácil manusear e trocar o produto de lugar.

Modos de luz: A luminária duas opções de cor:

CW: luz mais branca

WW: luz mais amarela, que tende a ser mais confortável para os olhos, principalmente no meio da noite

Luminária cabe na palma da mão e pode emitir tanto luz branca quanto amarela Imagem: Rebecca Vettore

Fácil de usar: Depois de tirar o adesivo que fica atrás dela, escolha o local de preferência e cole. O produto fica bem colado, pode confiar.

Recarregável: Com carregamento rápido, a luminária fica com carga cheia em duas horas. Vem com cabo USB.

Economia: Dependendo do seu uso, a luminária pode funcionar por até dois meses até a próxima recarga.

Ponto de atenção

Tempo de luz acesa: A luminária só acende quando detecta presença e não fica ligada sem parar. Ela apagou 20 segundos depois de eu ter fechado o armário.

Pontos positivos

Versátil: A Momo Glow pode ser usada de diferentes formas: na parede do escritório, dentro do armário, na sala e ainda como lanterna. Nos dias em que queria ler no quarto e já estava escuro, deixei o produto na mesinha de cabeceira. Mesmo longe do livro, a luminária proporcionou a luz necessária para eu ler com tranquilidade.

Para ela ficar acesa o tempo todo, usei no modo "on". No modo "auto", ala acende e apaga sozinha.

Luminária Momo Glow pode permanecer acesa ou só ligar quando detecta movimento Imagem: Rebecca Vettore

Fácil de usar: Você pode usar com suporte de plástico ou colar o adesivo magnético. Eu achei o suporte mais prático para mudar o item de lugar do que o adesivo. A luminária também vem com um adesivo bem fácil de usar. Só colar na estrutura que você desejar.

Recarregável: Com carregamento rápido, você consegue uma carga cheia da Momo Glow em três horas. Vem com cabo USB.

Economia: Com a carga cheia, a Momo Glow dura cerca de um mês. Quando eu utilizo as duas luminárias automaticamente uso menos as luzes de casa. Como consequência, eu economizo energia.

Ponto de atenção

Tempo de luz acesa: Quando saí do quarto, a Momo Glow apagou depois de 30 segundos.

