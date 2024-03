Calor e águas de março: onde vai ficar acima da média no mês?

A previsão do tempo para o mês de março indica que boa parte do Centro-Sul do Brasil deverá ter chuva abaixo da média, com exceção do Rio Grande do Sul e outros pontos isolados do Sudeste. Já as temperaturas devem ficar acima da média.

Onde vai fazer calor?

A temperatura deve ficar acima da média em muitas áreas do Centro-Sul do Brasil, em março, principalmente nas regiões Centro-Oeste e no Sudeste, segundo a MetSul.

A previsão é de um mês de março quente na parte mais ao sul do território brasileiro, mas não nos níveis da primeira metade de fevereiro no Rio Grande do Sul. O calor no Sul do Brasil no mês de março deve ser sentido com mais força no estado do Paraná.

Março, inclusive, começa com temperaturas elevadas no Centro-Oeste do Brasil. Segundo a Climatempo, uma massa de ar quente deve se estender até o dia 3, com temperaturas acima do normal para o mês na região.

As altas temperaturas ocorrem porque, além de a época do ano ser caracterizada pelo calor, alguns sistemas meteorológicos aumentam ainda mais as temperaturas. No caso do Centro-Oeste, no início do mês, há a atuação de um sistema de alta pressão, que inibe a formação de nuvens.

No Rio Grande do Sul, o calor ainda se faz presente (o que é considerado normal, segundo a MetSul), mas com maior número de dias agradáveis para os gaúchos e algumas incursões de ar frio, ainda que com intensidade fraca.

Em áreas de Roraima, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, a temperatura média pode chegar a 29ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Calor: previsão é de temperaturas elevadas no Centro-Sul do Brasil Imagem: Getty Images

E as chuvas?

O mês começa ainda com o El Niño —fenômeno que ocorre quando as águas do oceano Pacífico se aquecem de forma anormal—, mas encaminhando-se gradualmente para o seu término. A tendência é de enfraquecimento do fenômeno atmosférico, que provoca alterações meteorológicas profundas no Brasil.

Em março, a tendência é de chuva perto ou abaixo da média na maioria das áreas do Centro-Sul do Brasil, segundo boletim meteorológico divulgado pela MetSul.

A exceção fica para o estado do Rio Grande do Sul e áreas isoladas de Santa Catarina, onde deve haver mais chuvas. São temporais isolados, mas que localmente podem ser fortes e com danos.

O MetSul chama a atenção para as regiões leste do Sul e para a costa do Sudeste, próximo à Serra do Mar, onde devem ocorrer acumulados muito altos neste mês, em diferentes cidades.

A previsão do Inmet para o mês de março indica tendência de chuva abaixo da média em grande parte das Regiões Norte e Nordeste.