Pombos-correio e drones 'proibidos': a paranoia da China antes da sessão anual do Parlamento

Na China, Pequim se prepara para receber a elite política do país para a sessão anual do Parlamento Chinês, que começa na próxima semana. Mais de 5.000 delegados se reunirão no Grande Salão do Povo em uma capital que está, como sempre nesta época, sob forte segurança.



Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

De 1 a 12 de março, durante o Congresso Nacional do Povo, o uso de aeronaves "pequenas, de baixa altitude e baixa velocidade", em outras palavras, os drones, será proibido em Pequim e na região, inclusive para fins esportivos e publicitários, alertou a mídia estatal chinesa.

Os drones estão proibidos, assim como qualquer outra coisa que voe - brinquedos com controle remoto, e mesmo os antiquados pombos-correio. Além disso, os controles de passageiros nos trens foram intensificados, e essas proibições se tornaram recorrentes em todas as principais reuniões partidárias da capital.

Nas ruas, voluntários estão sendo mobilizados para reforçar o olhar das câmeras e da polícia, e as avenidas e ruas desaparecem do GPS perto dos locais de poder; em todas as unidades de trabalho, de todos os setores, há uma vigilância maior e mais ostensiva.

"Não se esqueça de trazer sua identidade!"

Uma "segunda verificação de segurança" foi introduzida pela administração postal nacional para entregas expressas que chegam a Pequim, explicou um entregador, que coloca fita adesiva em seus pacotes.

"Agora é preciso registrar seu nome verdadeiro ao enviar encomendas", explica ele. "É preciso deixar seu nome chinês e seu número de identidade", detalha. "Isso se deve às duas sessões [do Parlamento] que estão prestes a começar. E, da próxima vez, não se esqueça de levar seu documento de identidade com você!", diz à RFI.

Para "criar um bom ambiente de segurança para o Lianghui" - como são conhecidas as duas assembleias parlamentares da China - a Administração Nacional de Mineração emitiu recomendações para evitar que acidentes graves interrompam as sessões plenárias.

Após a série dramática de incêndios que chegaram às manchetes nos últimos meses na China, o Ministério de Gerenciamento de Emergências está solicitando que os prédios residenciais fiquem atentos ao risco de incêndios causados pela recarga das baterias elétricas de bicicletas e scooters dentro dos edifícios.