Polícia prende suspeitos de matar homem em posto de gasolina de Olinda

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu dois suspeitos de envolvimento no assassinato do comerciante Rafael Gonçalves Elhimas, morto a tiros por um criminoso fantasiado de papangu durante o Carnaval em Olinda.

O que aconteceu

Dois mandados de prisão e outros oito de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (1º), em Olinda. Os nomes dos homens presos não foram divulgados pela polícia. As prisões fazem parte da operação "Quatro Cantos", deflagrada pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios em conjunto com a 7ª Delegacia Seccional de Olinda e o 1º Batalhão de Polícia Militar.

Investigação segue em curso. De acordo com a Polícia Civil, outros detalhes serão repassados em "momento oportuno".

Criminoso fantasiado de papangu fingiu ser cliente

O assassinato do comerciante foi registrado pela câmera de segurança da loja. Rafael Gonçalves Elhimas foi morto no dia 11 de fevereiro por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro do Varadouro.

Um criminoso fantasiado de papangu atirou contra o comerciante.

Suspeito fingiu ser um cliente. Imagens mostram que ele segura uma garrafa de água e dá passagem para um homem, que olha produtos nos fundos da loja.

O homem de 34 anos morreu no local. Uma mulher presencia os disparos e corre para ajudar o homem baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios.