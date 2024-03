As surpresas dos dois primeiros trimestres não se repetiram nos dois últimos. Confirmando a desaceleração prevista para o segundo semestre, e o impulso da expansão no primeiro semestre, o ano de 2023 fechou com crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,9% sobre 2022, quando a atividade econômica avançou 3%.

Fotografia da marcha do PIB no ano passado, divulgado nesta sexta-feira (1), pelo IBGE, é bem diferente do que apontam as projeções para a trilha da economia em 2024. Em 2023, segundo dados agora revistos, o PIB avançou 1,4% no primeiro trimestre, 0,8%, no segundo, e ficou estagnado nos dois últimos trimestres do ano.

Colunistas do UOL

No ano em curso, o crescimento tende a ser mais bem distribuído entre os trimestres, com aceleração um pouco maior no segundo semestre. Projeções sinalizam crescimento de 0,3%, no primeiro trimestre, 0,4%, no segundo, e de 0,6% em cada um dos dois últimos.

Se confirmadas as previsões, a expansão, no ano calendário, será menor, em relação a 2023. Depois do conhecido o resultado do ano passado, as apostas são de que a economia possa avançar um pouco acima de 2% em 2024. Aqui, é preciso notar as diferenças entre nível e ritmo da atividade econômica.

O ritmo deve cair, mas o nível da atividade, subir. O crescimento menor de 2024 se dará sobre uma base que já teve expansão de 2,9%. No biênio 2023/2024, primeira metade do governo Lula, o PIB avançaria 5%, se confirmadas as projeções.

Isso significa que, mesmo em desaceleração neste ano, a economia continuaria mantendo condições de absorver empregos, sem recuos nos salários. Haveria massa salarial suficiente para impulsionar o consumo das famílias.

Não por coincidência, as projeções apontam o consumo das famílias como o componente que puxará o PIB em 2024, pelo lado da demanda. Mesmo subindo metade da variação registrada em 2023 — cerca de 1,5%, em comparação com 3,1% de 2023.

O desempenho da economia em 2023, muito acima do previsto no começo do ano passado, reflete, basicamente, quatro fatores:

Excepcional crescimento da agropecuária, que avançou 15,1%, com destaque para as culturas de soja e milho;

Alto crescimento da indústria extrativa mineral — petróleo, gás e minério de ferro —, com alta de 8,7%;

Impulso fiscal, representado pela expansão dos gastos em programas sociais (Bolsa Família turbinado, aumento do salário mínimo, BPC —Benefício de Prestação Continuada — etc), ao lado do recuo da inflação, principalmente em alimentos, dando combustível ao consumo das famílias, que subiu 3,1%;

Forte expansão das exportações, principalmente de commodities agrícolas e minerais, expansão de quase 10%.

A agropecuária, considerando seus muitos impactos indiretos no conjunto da economia — transporte, armazenagem, máquinas agrícolas, caminhões etc —, foi responsável por um terço do PIB de 2023. Será também o setor que explicará, em parte, a desaceleração de 2024. As previsões para este ano apontam recuo na produção setorial entre 2% e 3%. O recuo, contudo, em relação a um aumento extraordinário da produção em 2023, ainda expressará expansão elevada.

Algo semelhante se dará, de acordo com as projeções, com as exportações. As vendas ao exterior cresceram quase 10% em 2023, mas não deverão evoluir mais do que a metade disso, em 2024.

Na análise do recuo previsto para as exportações, o economista Bráulio Borges, da LCA Consultores e também pesquisador do Ibre-FGV (Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas), chama a atenção não só para a perspectiva de menor crescimento da China, mas também, e com ênfase, para a expectativa de recuo profundo da economia argentina.

"A Argentina é o principal comprador de manufaturados brasileiros. As vendas brasileiras para eles já foram maiores, mas ainda são relevantes. As exportações brasileiras serão muito negativamente impactadas pela situação argentina" . Bráulio Borges, economista

Outro elemento com previsão de menor contribuição ao crescimento do PIB neste ano, em relação ao anterior, é o impulso dos gastos públicos. Esse impulso menor refletiria o esforço do governo para se encaixar nos limites e critérios do novo arcabouço fiscal, bem como cumprir, ou pelo menos não se afastar muito, da meta de equilíbrio entre receitas e despesas primárias estabelecida para 2024.

Os investimentos, que sinalizam os espaços para avanços futuros na atividade, continuaram a sentir o peso das taxas de juros elevadas, restringindo o crédito para empresas, e das incertezas em relação ao crescimento econômico. Depois de um suspiro em 2022, os investimentos voltaram a cair forte, desta vez em 3%, no ano passado. A taxa de investimento se manteve em níveis baixíssimos, em 16,5% do PIB. Previsões são de que fiquem estagnados em 2024.

Do lado do que pode ajudar a economia a segurar a tendência de queda no ritmo de crescimento, em 2024, os analistas destacam a resistência do mercado de trabalho, e da massa de salários, combustível para o consumo das famílias. Esperam também que os precatórios pagos no fim do ano passado, acrescidos da parcela que será distribuída este ano, irriguem a atividade.

Calcula-se que o pagamento dos precatórios assegurará 0,3 pontos percentuais de expansão para o PIB de 2024. A esse impulso, soma-se o transbordamento do avanço de 2023, apesar da desaceleração na segunda metade do ano passado, que está sendo estimado no entorno de 0,5%. Esses fatores explicariam pouco menos da metade da expansão na vizinhança de 2%, projetada para 2024.