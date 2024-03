PIB da Itália cresce 0,9% em 2023

ROMA, 1 MAR (ANSA) - O produto interno bruto (PIB) da Itália cresceu 0,9% em 2023, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O resultado é 0,2 ponto percentual maior que a estimativa preliminar publicada no fim de janeiro (0,7%) e 0,1 acima da previsão do governo, que projetava uma alta de 0,8%.

Segundo o Istat, a expansão no PIB foi puxada pela construção civil (+3,9%) e pelos serviços (1,6%), enquanto a agricultura, silvicultura e pesca (-2,5%) e a indústria (-1,1%) registraram contrações.

Já os investimentos fixos brutos avançaram 4,7%, e o consumo interno subiu 1,2%. Por outro lado, as importações de bens e serviços caíram 0,5%, enquanto as exportações cresceram 0,2%.

Além disso, o Istat revisou para cima o resultado da economia italiana em 2022, que passou de 3,7% para 4%.

O déficit fiscal fechou 2023 em 7,2% do PIB, queda de 1,4 ponto em relação ao índice de 8,6% registrado em 2022. O número, no entanto, está acima da expectativa do governo, que projetava um déficit de 5,4% no ano passado.

Já a dívida pública diminuiu de 140,5% do PIB em 2022 para 137,3% em 2023 - o governo esperava um endividamento de 140,2% do PIB no ano passado. (ANSA).

