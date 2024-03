Petro chama combate às drogas de 'genocídio' perante Celac

O presidente colombiano, Gustavo Petro, classificou como "genocídio" a "guerra fracassada" contra as drogas, liderada pelos Estados Unidos, durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), nesta sexta-feira (1º).

"Vivemos um genocídio de um milhão de latino-americanos no último meio século", afirmou o presidente na reunião, em São Vicente e Granadinas, na presença de outros cinco líderes da América do Sul.

Petro criticou os EUA por "acreditarem que a luta contra as drogas (...) se baseia na repressão, prisão, polícia e assassinato" e não "na prevenção e na saúde pública".

Os grandes chefes do narcotráfico foram protegidos por autoridades corruptas, enquanto as vítimas dessa guerra incluem os agricultores de coca, o elo mais fraco da cadeia do narcotráfico, afirmou o primeiro líder de esquerda da história da Colômbia.

"O resultado não poderia ser mais dramático, mais fracassado", acrescentou em Kingstown o presidente do país que mais produz e exporta cocaína no planeta.

Durante a cúpula da Celac, Petro se reunirá com seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a situação na Faixa de Gaza.

O presidente colombiano recebeu apoio do chefe da ONU, António Guterres, devido à política de negociação da paz com grupos armados, como o Exército de Libertação Nacional (ELN) e dois grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

das/dg/ms/aa

© Agence France-Presse