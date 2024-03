Obesidade em crianças e adolescentes quadruplicou nos últimos 30 anos

A obesidade afeta hoje mais de um bilhão de de pessoas em todo o mundo, incluindo crianças e adolescentes, segundo uma estimativa publicada poucos dias antes do Dia Mundial da Obesidade, comemorado no 4 de março, que mostra uma aceleração do problema nos países de baixa e média renda. Entre crianças e adolescentes, a obesidade quadruplicou entre 1990 e 2022, de acordo com a pesquisa.

Entre adultos a taxa duplicou no mesmo período, como indica este grande estudo publicado na revista médica britânica The Lancet e realizado em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta "epidemia" progrediu "mais rapidamente do que o previsto", de acordo com o professor Francesco Branca, diretor do departamento "Nutrição para a saúde e o desenvolvimento" da OMS, durante uma coletiva de imprensa. Ultrapassar o limiar de um bilhão de pessoas afetadas estava inicialmente previsto por volta de 2030, segundo o professor Majid Ezzati, do Imperial College London, um dos principais autores do estudo.

Com base em dados de cerca de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países, este trabalho sugere que quase 880 milhões de adultos viviam com obesidade em 2022 (504 milhões de mulheres e 374 milhões de homens). Em 1990, eram cerca de 195 milhões.

Desde 1990, a taxa de obesidade quase triplicou entre os homens (de 4,8% em 1990 para 14% em 2022) e mais do que duplicou entre as mulheres (de 8,8% para 18,5%), com disparidades entre países.

Ainda mais preocupante é que em 2022 a doença afetava quase 160 milhões de crianças e adolescentes (94 milhões de meninos e 65 milhões de meninas). Cerca de 30 anos antes, havia 31 milhões.

A obesidade, doença crônica complexa e multifatorial, é acompanhada por um aumento da mortalidade por outras patologias, doenças cardiovasculares, diabetes e alguns cânceres. A pandemia de Covid-19, onde o excesso de peso era um fator de risco, foi uma ilustração disso.

Transformação rápida em países pobres

Alguns países de rendimento baixo ou médio, principalmente na Polinésia e na Micronésia, no Caribe, no Oriente Médio e no Norte de África, apresentaram taxas de obesidade mais elevadas do que as de muitos países industrializados da Europa, de acordo com o estudo.

"No passado tínhamos a tendência de considerar a obesidade como um problema dos países ricos, agora é um problema global", comenta Francesco Branca. Segundo ele, esse seria o efeito de uma "transformação rápida, e não para melhor, dos sistemas alimentares em países de baixo ou médio rendimento".

Por outro lado, a obesidade mostra "sinais de declínio em alguns países do sul da Europa, especialmente para as mulheres, sendo Espanha e França exemplos notáveis", segundo Majid Ezzati.

Agora, "na maioria dos países, um maior número de pessoas é mais afetado pela obesidade do que pelo déficit ponderal", também chamado de baixo peso, sobretudo em crianças, que diminuiu desde 1990, aponta o estudo.

Contudo, o baixo peso continua a ser um grande problema em certas regiões do mundo, como o Sul da Ásia ou a África, e está ligado ao aumento da mortalidade em mulheres e crianças muito pequenas antes e depois do parto, ou a um maior risco de morte por doenças infecciosas.

Dupla carga

Não comer o suficiente, mas também comer mal: muitos países de rendimento baixo e médio enfrentam a "dupla carga" da subnutrição e da obesidade. Uma parte de sua população ainda não tem acesso a um número suficiente de calorias, outra já não tem este problema, mas sua alimentação é de má qualidade.

"Este novo estudo destaca a importância de prevenir e controlar a obesidade desde o início da vida até à idade adulta, através de dieta, atividade física e cuidados saudáveis ??adequados às necessidades", sublinha num comunicado de imprensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Ele fez um apelo à "cooperação do setor privado, que deve ser responsável pelo impacto dos seus produtos na saúde".

Para a OMS, as ações benéficas são aplicadas de forma insuficiente: taxar bebidas açucaradas, subsidiar alimentos saudáveis, limitar a comercialização de alimentos não saudáveis ??para as crianças, incentivar a atividade física, etc.

A gestão da obesidade entrou numa nova era há vários meses. Os tratamentos para a diabetes também atuam contra a patologia, despertando o apetite dos grupos farmacêuticos e alimentando as esperanças de milhões de pacientes.

"Estes medicamentos são uma ferramenta importante, mas não uma solução" para a obesidade e para a prevenção, julgou Francesco Branca. "É importante observar os efeitos colaterais ou de longo prazo desses remédios", alertou.

(Com AFP)