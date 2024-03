Navalny é enterrado em Moscou e milhares de pessoas gritam seu nome

MOSCOU (Reuters) - Milhares de russos gritaram o nome de Alexei Navalny e disseram que não perdoariam as autoridades por sua morte, nesta sexta-feira, quando o líder da oposição foi enterrado em Moscou.

Em um vídeo transmitido do cemitério Borisovskyoe, a mãe de Navalny, Lyudmila, e o pai, Anatoly, inclinaram-se sobre o caixão aberto para beijá-lo pela última vez enquanto um pequeno grupo de músicos tocava.

Navalny, o mais feroz crítico do presidente Vladimir Putin dentro da Rússia, morreu aos 47 anos em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro, provocando acusações de seus apoiadores de que ele foi assassinado. O Kremlin negou qualquer envolvimento do Estado na morte.

As autoridades proibiram o movimento criado por ele por considerá-lo extremista e classificam seus partidários como desordeiros apoiados pelos Estados Unidos para fomentar uma revolução. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não tinha nada a dizer à família de Navalny.

Milhares de pessoas compareceram para prestar homenagem no cemitério e do lado de fora da igreja Soothe My Sorrows, no sudeste de Moscou, onde padres ortodoxos realizaram um breve serviço fúnebre antes de o corpo ser levado para o cemitério.

Em meio à grande multidão, muitas pessoas seguravam ramos de flores e algumas gritavam - "Rússia será livre", "Não à guerra", "Rússia sem Putin", "Não perdoaremos" e "Putin é um assassino".

A polícia estava presente em grande número, mas não interveio.

Desde o início da guerra na Ucrânia, há dois anos, a Rússia reforçou suas leis para introduzir longas sentenças de prisão para qualquer pessoa considerada culpada de "desacreditar" as Forças Armadas. Os principais críticos de Putin estão na prisão ou fugiram para o exterior.

"Eu vim aqui para dizer adeus a Navalny. O que isso significa para mim? Não sei nem como explicar", disse um homem de 25 anos que deu seu nome como Kirill.

"É muito triste para o futuro da Rússia... Não desistiremos, acreditaremos em algo melhor."

Uma jovem, Kamila, afirmou: "Há mais de 10.000 pessoas aqui, e ninguém tem medo... Viemos aqui para honrar a memória de um homem que também não tinha medo, que não tinha medo de nada".

Dentro da igreja, a mãe de Navalny segurava uma vela enquanto padres com vestes brancas estavam sobre o caixão.

A mídia estatal deu pouca cobertura ao funeral. A agência de notícias RIA relatou o enterro de Navalny, observando a presença de enviados estrangeiros, incluindo embaixadores de EUA, França e Alemanha, e lembrou que ele havia sido preso por uma série de acusações, incluindo fraude, desacato ao tribunal e extremismo.

Navalny negava todas essas acusações, dizendo que foram forjadas pelas autoridades para silenciar suas críticas a Putin.

AVISO DO KREMLIN

Mais de um quarto de milhão de pessoas assistiram à despedida de Navalny em seu canal no YouTube, que é bloqueado na Rússia. Mensagens, em sua maioria expressando tristeza, mas algumas também de desafio, foram transmitidas ao lado do vídeo.

Os aliados de Navalny fora da Rússia pediram que as pessoas que quisessem homenageá-lo mas não podiam comparecer ao funeral fossem aos memoriais da repressão da era soviética em suas cidades na noite de sexta-feira, às 19h, horário local.

O Kremlin disse que qualquer reunião não autorizada em apoio a Navalny violaria a lei.

"Apenas um lembrete de que temos uma lei que deve ser seguida. Quaisquer reuniões não autorizadas estarão violando a lei, e aqueles que participarem delas serão responsabilizados - novamente, de acordo com a lei atual", disse Peskov.

A esposa de Navalny, Yulia, e seus dois filhos, que estão morando fora da Rússia, não compareceram ao funeral.

Yulia Navalnaya, que prometeu continuar o trabalho do marido, agradeceu a ele pelos "26 anos de felicidade absoluta".

Ela postou no X: "Não sei como viver sem você, mas farei o possível para deixá-lo feliz por mim e orgulhoso de mim. Não sei se vou conseguir ou não, mas vou tentar".

(Reportagem da Reuters)