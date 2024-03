Músicas do repertório barroco brasileiro são apresentadas pela primeira vez em Paris

O grupo Americantiga Ensemble, criado e dirigido pelo maestro Ricardo Bernardes, se apresenta pela primeira vez em Paris com o concerto "Música Galante no Brasil Barroco". A apresentação nesta sexta-feira (1°) na igreja Nossa Senhora do Blancs-Manteaux, no bairro do Marais, no centro da capital, traz obras de compositores brasileiros do século 18.

A "Missa a Oito vozes e instrumentos" do organista luso-brasileiro André da Silva Gomes (1752-1844), que foi mestre de capela da Sé de São Paulo, é o grande destaque do concerto "Música Galante no Brasil Barroco". O programa inclui ainda outra música de André da Silva Gomes e obras do mineiro Manoel Dias de Oliveira (1738-1813) e de Bernardino José de Sena (1743-1810), que foi por 30 anos mestre de Capela em Paranaguá, no atual estado do Paraná.

Além de maestro, Ricardo Bernardes é pesquisador. Há mais de 30 anos, ele pesquisa composições do repertório barroco brasileiro, chamado de "música galante". "Do ponto de vista musicológico, de quem estuda, é errado dizer que é barroco porque já é estilo galante, que é um estilo intermediário entre o barroco e o clássico, que aí seria aquele estilo do Mozart, Haydn e do jovem Beethoven", ensina.

A "música galante" brasileira, de estilo rococó, é principalmente sacra e vocal. "Era ópera dentro da igreja", compara o musicólogo. "É uma música muito festiva, muito alegre, muito teatral, com uma mistura de influências", diz.

Ricardo Bernardes indica que essas influências europeias, sobretudo da corte portuguesa, em contato com a realidade do interior do Brasil colonial, "se transformaram e criaram um estilo próprio".

Americantiga Ensemble

Esse repertório barroco, como as músicas apresentadas em Paris, é conhecido e catalogado já há muitos anos. O problema, indica o pesquisador, é que essas composições "são muito pouco executadas". As interpretações profissionais, mesmo de obras mais famosas como as de José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), que foi o grande compositor do período colonial durante a corte de Dom João VI, são esporádicas. "Então, são homens que precisam ser permanentemente redescobertos", afirma.

Foi para divulgar o repertório brasileiro dos séculos 16 a 19 e com instrumentos de época, que Ricardo Bernardes criou, em 1995, o Americantiga Ensemble. Desde então, o grupo já realizou inúmeros concertos no Brasil e no exterior. Essa é a primeira apresentação em Paris, cidade considerada por Ricardo Bernardes, "o centro do mundo para a música barroca".

Para o concerto parisiense, o Americantiga será formado por músicos brasileiros, alguns radicados na França, franceses e de outras nacionalidades. As composições serão tocadas com instrumentos de época e orquestração completa.

"Nós temos mais instrumentos do que normalmente se fazem essas interpretações. Vai ser a primeira vez, como era a prática de época, que vamos usar os trompetes e tímpanos nessa missa do Silva Gomes", antecipa o maestro, que "se sente um pouco responsável por fazer essa música ser novamente ouvida".

"Cada vez que a gente faz essas obras, até pela maturidade que a gente vai tendo de reconhecimento mais do repertório, a música se apresenta cada vez mais interessante e nova de certo modo", garante.

Serviço

Concerto "Música Galante no Brasil Barroco"

Entrada: gratuita

Data: 01/03/2024

Hora: 20h30

Local: Igreja Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux

Endereço: Rua des Blanc Manteaux, n°12, 4° distrito de Paris

Clique na imagem principal para assistir à entrevista completa