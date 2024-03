Messi encabeça lista da Argentina para amistosos contra Costa Rica e El Salvador

O astro Lionel Messi encabeça o elenco da seleção argentina campeã mundial que o técnico Lionel Scaloni anunciou nesta sexta-feira (1º) para os amistosos de março contra Costa Rica e El Salvador, que serão disputados nos Estados Unidos.

Para esses duelos de preparação para a próxima Copa América-2024, que também será disputada em solo americano, Scaloni decidiu convocar 26 jogadores que atuam no exterior, incluindo vários integrantes da equipe que conquistou o tricampeonato no Catar-2022.

No entanto, o técnico albiceleste reservou algumas surpresas, como a convocação do jovem atacante Valentín Barco, que surgiu no Boca e recentemente se transferiu para o inglês Brighton, e vem de uma atuação muito boa na seleção sub-23 que obteve em Venezuela a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Na zaga, Scaloni convocou o zagueiro Marcos Senesi, do também inglês Bournemouth, no lugar do lesionado Lisandro Martínez (Manchester United), e também promoveu o retorno de Paulo Dybala, com grandes atuações na Roma, ausente nos últimos jogos.

Em busca de promover a renovação em algumas posições, o treinador convocou ainda Facundo Buonanotte (do Brighton), Valentín Carboni (do Monza da Itália) e Alejandro Garnacho (do Manchester United).

- Sem vários campeões mundiais -

Por outro lado, alguns jogadores não foram convocados por problemas físicos ou táticos, incluindo Gonzalo Montiel (Nottingham Forest, Inglaterra), Marcos Acuña (Sevilla, Espanha), Guido Rodríguez (Betis, Espanha) e Thiago Almada (Atlanta United).

A tricampeã mundial jogará primeiro contra El Salvador no dia 22 de março, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e quatro dias depois enfrentará a Costa Rica, no Los Angeles Coliseum.

Originalmente, a Argentina iria jogar em março na China contra os africanos Nigéria e Costa do Marfim, mas a excursão pela Ásia foi cancelada e de última hora a Federação Argentina de Futebol (AFA) teve que buscar alternativas para a janela de amistosa, para a qual encontrou uma resposta nas seleções da América Central.

--- Lista de convocados da Argentina para os amistosos de março:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV Eindhoven, Holanda).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon, França), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Nehuén Pérez (Udinese, Itália), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Espanha), Gastón Pezzella (Betis, Espanha), Valentín Barco (Brighton, Inglaterra).

Meias: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemanha), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, Espanha), Leandro Paredes (Roma, Itália), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Nicolás González (Fiorentina, Itália) e Facundo Buonanotte (Brighton, Inglaterra).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Ángel Di María (Benfica, Portugal), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter de Milão, Itália), Paulo Dybala (Roma, Itália), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra) e Valentín Carboni (Monza, Itália).

Str-mry/aam

© Agence France-Presse