Lula pede fim de 'carnificina' e 'punição coletiva' em Gaza

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo nesta sexta-feira (1º) para pôr fim à "carnificina" de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza, ao discursar na 8ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em São Vicente e Granadinas.

"Nossa dignidade e humanidade estão em jogo. É preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo", disse o mandatário.

Durante o pronunciamento, Lula afirmou que a "tragédia humanitária" em Gaza "requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino".

"As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante", ressaltou Lula, que ainda reafirmou a acusação de "genocídio" contra Israel.

"Já são mais de 30 mil mortos. As vidas de milhares de mulheres e crianças inocentes estão em jogo. As vidas dos reféns do Hamas também estão em jogo", salientou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.