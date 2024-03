Lula diz que PIB cresceu mais que previsto e promete trabalhar para país crescer com qualidade

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta sexta-feira a divulgação de um crescimento de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, apontando que o resultado superou as expectativas registradas no início do ano passado, e prometeu trabalhar para a economia brasileira crescer com qualidade.

"O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos", disse Lula em sua conta na rede social X, referindo-se às expectativas do início do ano passado para o crescimento da economia brasileira.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que o PIB registrou crescimento de 2,9% em 2023 diante de um desempenho recorde da agropecuária, mas estagnou no quarto trimestre, encerrando com fraqueza um ano que começou com a atividade econômica dando mostras de resiliência.

O resultado do ano passado ficou apenas ligeiramente abaixo da taxa de 3,0% de crescimento em 2022. Tanto o governo quanto o BC esperavam expansão de 3,0% do PIB em 2023

(Por Eduardo Simões)