Inflação está mais comportada do que se esperava, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - Os dados de inflação do Brasil estão mais comportados do que se esperava, disse nesta sexta-feira o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A declaração de Galípolo foi dada durante o evento Hora da Retomada, promovido pelo Money Report, em São Paulo.

(Reportagem de Fernando Cardoso)