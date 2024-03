Ibovespa começa março com alta tímida e salto de Casas Bahia

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um avanço modesto nesta sexta-feira, em dia de acomodação após duas quedas seguidas, com Casas Bahia chegando a disparar 9% após anunciar alongamento de dívida, enquanto a queda de B3 com ruídos sobre concorrência pressionou negativamente.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,23%, a 129.314,68 pontos, terminando a semana quase no zero a zero, com um decréscimo acumulado de 0,08%, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 129.715,51 pontos. Na mínima, a 128.717,01 pontos.

O volume financeiro somava 19,3 bilhões de reais antes dos ajustes finais.