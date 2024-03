Haddad: Boa notícia do quarto trimestre foi que investimento teve ligeira melhora

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta sexta-feira, 1º, a modesta reação dos investimentos entre as boas notícias do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, já que a variável contribui para que os juros sejam mais baixos, por indicar uma melhora na capacidade produtiva em atender o consumo.

"Uma coisa boa que aconteceu no quarto trimestre é que teve uma ligeira melhora na formação bruta de capital", pontuou o ministro ao comentar, no gabinete da pasta na capital paulista, o resultado do PIB, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Com investimento, você cresce sem risco inflacionário porque, ao mesmo tempo em que a demanda aumenta, você está, logo ali na frente, aumentando a oferta ... É a forma mais saudável de crescer", acrescentou Haddad.

Ao longo de todo o ano passado, contudo, os investimentos, que caíram 3% em 2023, não acompanharam a evolução do consumo tanto das famílias quanto do governo, como ponderou o ministro. Ele ressaltou que o governo vem trabalhando junto com o Congresso a favor de um ambiente de negócios que incentive o empresário a investir mais.