Grupo italiano Il Volo anuncia novo álbum 'Ad Astra' para 29/03

ROMA, 1 MAR (ANSA) - "Ad Astra" é o título do novo álbum de Il Volo, o primeiro disco apenas com inéditas do trio italiano, com estreia prevista para 29 de março nas plataformas digitais e em mídia física, em cinco formatos (CD, CD autografado, LP colorido, LP colorido autografado e LP preto, com as versões autografadas vendidas pela Amazon).

O álbum promete ser uma viagem sonora, composto por 11 faixas com sabor internacional, após a participação no 74º Festival de Sanremo com a canção "Capolavoro", coroando os 15 anos de carreira do trio.

A proposta de "Ad Astra", que sai pela gravadora Epic Records/Sony Music Italy, é ser um "traje sob medida", costurando as três distintas e complementares personalidades de Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

O projeto discográfico, que pretende ser inovador em seu gênero, nasceu de um intenso trabalho compartilhado com um time de alguns dos mais importantes autores e produtores do momento.

As novas faixas constroem uma ponte entre o passado e o presente, com um impulso para o futuro, em um conceito metafísico que quer desafiar os limites do visível e projetar os ouvintes nos mistérios profundos do universo, através das dificuldades até as estrelas, só com o poder da música.

As canções também poderão ser ouvidas no setlist de "Tutti per uno - Capolavoro", quatro noites especiais na Arena de Verona com diversos convidados (9, 11, 12 e 13 de maio), prelúdio de 16 shows no verão da Itália.

O trio também se prepara para um tour mundial, que começará no fim de abril, no Japão. (ANSA).

