Gênova e Santos firmam acordo e se tornam cidades-irmãs

GENOVA, 1 MAR (ANSA) - As cidades de Gênova, na Itália, e Santos, no litoral paulista, se tornaram oficialmente irmãs nesta sexta-feira (1º).

O Pacto de Amizade e Colaboração foi firmado na sede da Società Italiana di Santos pelo vice-prefeito genovês Pietro Piciocchi e pelo alcaide paulistano Rogério Santos.

O documento selou o empenho recíproco na promoção de trocas culturais e de colaboração em setores comuns e estratégicos como o portuário, turismo, esporte, educação e arte, além de boas práticas administrativas e no conceito de cidades inteligentes.

O prefeito de Gênova, Marco Bucci, participou da cerimônia de assinatura por videoconferência.

"Hoje assinamos um pacto de amizade e colaboração que levará à realização de grandes projetos. Falamos do porto mais importante do Mediterrâneo e do maior porto da América do Sul, onde se desenvolveram relações comerciais, rotas turísticas, relações científicas e muito mais", disse.

"Queremos que este pacto se torne operativo imediatamente.

Gênova e Santos são cidades distantes, mas com muitos pontos em comum, começando pelo porto e a economia do mar. Pudemos entrar em contato com a comunidade italiana que há gerações vive e trabalha aqui, dando uma grande contribuição ao crescimento do Brasil, sem jamais esquecer a ligação com a Itália", disse Piciocchi.

Também discursaram o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara; o presidente da Câmara de Santos, Cacá Teixeira; a presidente da Società Italiana de Santos, Isabel Santalucia, além de outras autoridades.

A delegação italiana também se reunirá com stakeholders e associações da comunidade brasileira. (ANSA).

