Gastos com construção nos EUA têm queda inesperada em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos tiveram queda inesperada em janeiro uma vez que a fraqueza nas despesas com projetos públicos mais do que compensou um aumento moderado na construção de casas particulares.

O Departamento de Comércio informou nesta sexta-feira que os gastos com construção caíram 0,2%. Os dados de dezembro foram revisados para cima, mostrando alta de 1,1%, em vez de 0,9% conforme informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos com construção aumentariam 0,2%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve alta de 11,7%.

Os gastos com projetos de construção privada aumentaram 0,1% em janeiro, depois de ata de 0,8% em dezembro. Os investimentos em construção residencial subiram 0,2%, contra alta de 1,4% no mês anterior.

Os gastos com novos projetos de construção unifamiliar aumentaram 0,6%. Embora a demanda por novas construções continue a ser sustentada pela oferta restrita de moradias, as taxas mais altas de hipotecas estão mantendo muitos compradores de primeira viagem fora do mercado.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos está oscilando um pouco abaixo de 7%, tendo subido de 6,62% no início do ano, de acordo com dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac. No entanto, esse valor caiu em relação aos 7,79% registrados no final de outubro, que foi o nível mais alto desde 2000.

Dados recentes do governo mostraram que havia 757.000 unidades habitacionais à venda no quarto trimestre, bem abaixo dos 1,145 milhão de unidades antes da pandemia da Covid-19.

Os gastos com projetos de moradias multifamiliares caíram 0,4% em janeiro. Há um grande estoque de moradias multifamiliares, o que poderia limitar qualquer recuperação.

(Reportagem de Lucia Mutikani)