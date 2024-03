EUA/Biden: acordo bipartidário é boa notícia, mas Congresso precisa aprovar um para o ano todo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o acordo bipartidário de financiamento alcançado na noite desta quinta-feira, 29, que evita uma paralisação temporária do governo, é uma "boa notícia" para o país. Biden, no entanto, disse que a solução é de curto prazo e cobrou que o Congresso aprove um projeto de lei de financiamento para o restante do ano. "É hora de os republicanos da Câmara colocarem a nossa segurança nacional em primeiro lugar e agirem com urgência para que este projeto de lei bipartidário chegue à minha mesa", afirmou Biden, em comunicado divulgado pela Casa Branca.