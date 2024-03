Colégio na zona oeste de SP fica 33 horas sem luz e realiza aulas no pátio

Uma escola particular na Lapa, na zona oeste de São Paulo, ficou 33 horas sem energia e precisou recorrer a aulas no pátio.

O que aconteceu

Quatro vezes sem energia em fevereiro. Segundo Gerson Nunes, diretor do colégio Pré-Médico, a luz caiu às 10h de quarta-feira (28). Por volta das 19h de ontem, em contato com reportagem, seguia sem energia. Ele conta que é a quarta vez neste mês que o local, onde circulam 550 estudantes e 100 funcionários, fica sem luz.

Fiação na rua solta faísca e assusta alunos. Nunes disse ainda que a fiação na rua Dom João V, próxima ao colégio, solta faíscas e causa explosões, o que assusta estudantes e pedestres.

"Quando sai fogo, o cabo se rompe e cai energizado no chão", declara o diretor do colégio. Ele conta ter receio do risco de incêndios devido à proximidade dos fios com uma árvore na calçada. "O pinheiro já está chamuscado", afirmou. Também aponta a uma mancha de óleo na calçada, causada pelo transformador.

Aulas foram transferidas para o pátio. Por causa do problema, as aulas precisaram ser realizadas na área externa da escola. "Uma ou duas [aulas fora], tudo bem, mas todas fica complicado", disse o diretor.

Comerciantes da região criticam a Enel São Paulo. Distribuidora de energia afirma ter deslocado equipe para resolver o problema.

Comerciantes também sem luz

"É a quarta vez que temos o mesmo problema", disse Marcelo Caselatto, dono da confecção Lapa Uniformes. O comércio fica na mesma rua da escola. Ele questiona a manutenção da Enel e diz que a fiação se rompe, causando apagões.

Devido à falta de luz, está há dois dias sem trabalhar. "Eles [da Enel] simplesmente não dão satisfação", disse Caselatto. O mesmo problema é relatado pelo empresário Sidinei Lara, da imobiliária Central Imóveis, também na região. "Eles fazem relatório, que tem que trocar o fio, mas não vale nada. Eles não vêm e não trocam".

O que diz a Enel. Procurada pelo UOL, a empresa informou que uma equipe foi ao local para restabelecer a energia e também para resolver os problemas com o transformador e fios. A Enel não informou quantos imóveis foram afetados pela falta de luz.