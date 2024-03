Dorival traz novidades em primeira convocação na seleção para amistosos com Espanha e Inglaterra

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou muitas novidades para sua estreia no comando da equipe, os amistosos contra as tradicionais seleções de Espanha e Inglaterra no fim do mês, deixando de fora a principal estrela do futebol brasileira Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Em um início de reformulação na seleção, Dorival chamou pela primeira vez para a seleção principal nomes como o goleiro Rafael, do São Paulo, os zagueiros Beraldo (PSG) e Murilo (Palmeiras), os meias Andreas Pereira (Fullham), João Gomes (Wolverhampton) e Pablo Maia (São Paulo), e o atacante Savinho (Girona).

"Nenhuma reformulação pode ser feita de maneira radical, tem que ser contínua e pautada no reconhecimento do que atletas fizeram em anos e mereceram. Vamos observar a chegada de alguns jovens de nossas seleções e de nossos campeonatos", disse o treinador.

"Daqui a dois anos estarão numa condição diferenciada... fizemos apanhado geral, lá fora fizemos reuniões com jogadores, mas buscamos uma seleção que volte a nos representar de forma séria, focada e ciente da importância de vestir a camisa da seleção brasileira."

Mesmo iniciando um trabalho à frente da seleção, Dorival previu que o Brasil voltará a ser protagonista em Mundiais, ao mesmo tempo que defendeu uma alteração na atitude da equipe.

"A seleção, podem ter certeza, vamos surpreender. Não penso lá na frente. Estaremos novamente presentes numa final de uma edição de Copa do Mundo... com trabalho, dedicação, entrega e mudança de comportamento", afirmou.

Dorival assumiu a seleção no início deste ano, em substituição a Fernando Diniz, que ocupava o posto interinamente enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguardava uma definição do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, preferido do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para assumir o cargo.

Ancelotti renovou seu contrato com a equipe espanhola e Diniz acabou demitido em meio à fraca campanha do Brasil nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção ocupa a sexta colocação no torneio classificatório e não vence há quatro jogos, acumulando três derrotas -- diante de Argentina, Uruguai e Colômbia -- e um empate -- com a Venezuela.

"Nosso trabalho é árduo e difícil, e tenho certeza que vamos alcançar nossos objetivos", disse Dorival em coletiva de imprensa.

Dorival voltou a convocar o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, que vinha sendo deixado de fora das listas de Diniz após ter o nome vinculado a suspeitas de envolvimento em esquemas de apostas esportivas.

"Ele segue jogando normalmente, não tem punições e não tem qualquer tipo de acusação e investigação em curso conta ele", disse Dorival.

Sobre Neymar, que está atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o treinador da seleção deixou claro que conta com o jogador após ele se recuperar de lesão.

"Ele está sendo monitorado, está acelerando processos e protocolos. Ele sabe de sua importância e dará de tudo para estar junto conosco", disse Dorival, que foi treinador de Neymar quando comandou o Santos em 2010.

Revelação do Palmeiras, o atacante Endrick, de 17 anos e que em breve se juntará ao Real Madrid, também foi lembrado pelo treinador.

Veja abaixo a lista de convocados.

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vinícius Jr. (Real Madrid)

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)